Москва, , 14:38 — REGNUM В России можно разрешить спиртзаводам временно перейти на производство дезинфицирующих средств, однако такое решение должно быть тщательно проработано, а исполнение — эффективно контролироваться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер СовфедаВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Давайте мы поручим комитету по экономике и Сергею Николаевичу Рябухину — он у нас главный в стране, отвечающий за алкоголь, — проанализировать. Просто чтобы не воспользовались этой ситуацией, чтобы не возобновили производство контрафактной водки, чем, к сожалению, грешила Республика Северная Осетия — Алания. Поэтому давайте посмотрим, как не нанеся ущерб, чем можно поддержать», — заявила Матвиенко.

С предложением разрешить спиртзаводам производить дезинфектанты обратился сенатор Арсен Фадзаев.

«Ни для кого не секрет, что дезинфицирующих средств нет. Не хватает их. Хочу сказать, что российское правительство могло бы проработать вопрос и принять необходимые срочные меры, чтобы спиртзаводы заработали в интересах производства дезинфицирующих средств — хотя бы на это время, короткое время, два-три месяца», — заявил Фадзаев.

На сегодняшний день на рынке спирт поднялся более чем на 50%, отметил он, наблюдается даже дефицит.

«Сегодня в Республике Северная Осетия — Алания только восемь спиртзаводов из семнадцати, крупные предприятия, предприятия имеют лицензии за производство спирта. И только одно предприятие, которое принадлежит Росспиртпрому. Все остальные простаивают», — отметил он.