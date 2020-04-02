Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM Полный запрет на продажу алкоголя ни к чему хорошему не приведёт. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира со своими подписчиками в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Его спросили о возможности запрета на продажу спиртных напитков на период действия режима самоизоляции.

«У нас же творческие люди. С утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Если запрещать, то полностью. Но это ни к чему хорошему не приведёт. Будет, как в 80-е годы — рост производства самогона и отравившихся», — отметил он.

Напомним, ранее в столице Тувы Кызыле до окончания режима полной самоизоляции ввели запрет на продажу спиртных напитков, в том числе пива. Как сообщало ИА REGNUM, это сделано для обеспечения правопорядка в этот период.

Подробнее: В Кызыле на период самоизоляции запретили продажу алкоголя

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