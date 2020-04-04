Москва, , 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней. Об этом он заявил журналистам сегодня, 4 апреля.

Брюн отметил, что речь конечно не идет о сухом законе, но ограничение пошло бы на пользу.

«Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России», — сказал он.

Он также отметил, что рост продаж алкоголя в России в период пандемии вряд ли связан с ростом его потребления — просто люди закупаются впрок из страха перед будущим.

Кроме того Брюн напомнил, что употребление алкоголя в любом случае ухудшает течение инфекционных заболеваний.