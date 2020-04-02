Москва, , 14:26 — REGNUM В период нерабочей недели из-за эпидемии в России резко возросли продажи водки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер СовфедаВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Мы запрашивали Ассоциации производителей алкоголя, в частности водочников. Дают статистику, что вырос в продажах объём водки. Но не потому что народ в нерабочие недели стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется. Ну снаружи, я имею в виду, не внутренне», — заявила Матвиенко.

«Нас успокоили, что это не связано с увеличением потреблением алкоголя, а только с нехваткой дезинфицирующих средств», — указала она.