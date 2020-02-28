Бои за Идлиб: обстрел самолётов России и Сирии — трансляция
Боевики протурецких террористических группировок перешли в наступление. Используя ПЗРК, они обстреливают российские и сирийские боевые самолеты в сирийской провинции Идлиб. Однако лётчики пока успешно используют против них тепловые ловушки.
Известно также, что сирийская армия потеряла большое количество бронетехники и артиллерии в районе поселка Джубас, где идут ожесточенные бои. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.
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Формирования исламистов при поддержке турецкой армии продолжают атаки на позиции сирийской армии в Идлибе. Боевые самолеты Воздушно-космических сил России постоянно наносят удары по колоннам наступающих боевиков, чтобы оказать поддержку сирийской армии «на земле».
Министр обороны Турции Хулуси Акар посетил штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
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Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил президенту Сирии Башару Асаду, заявив, что он заплатит высокую цену за нападение на турецких военных.
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Руины в Идлибе [(cc) leonardo d’ottavi].
Глава Управления по связям Администрации президента Турции Алтун: «На действия нелигитимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ. По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки. Мы не можем равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии». Цитата из канала dimsmirnov175.
Губернатор турецкой провинции Хатай: «Число турецких военных, погибших при воздушной атаке армии Асада в Идлибе, возросло до 33».
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Партия националистического движения Турции поддержит любое решение правительства страны в отношении ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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В США призвали к немедленному прекращению боевых действий в сирийском Идлибе.
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Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» идут в Средиземное море к берегам Сирии — Черноморский флот.
Турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийской армии в Идлибе 27 февраля, находились в боевых порядках террористических формирований. Об этом сообщили 28 февраля журналистам в российском Минобороны.
Военные Турции попали под огонь сирийских сил в районе населенного пункта Бехун, хотя не должны были там находиться. Это следовало из координат их нахождения, переданных Турцией российскому Центру примирения.
«Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась», — добавили в ведомстве.
Подробности в материале: Минобороны РФ: атакованные в Идлибе турецкие войска наступали с боевиками
Провинция Идлиб на карте Сирии [(cc) TUBS].
Нападения турецких солдат на сирийских военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии вызывает обеспокоенность Вашингтона, однако в сложившейся ситуации Соединённые Штаты поддерживают позицию Анкары и поддерживают своего союзника по НАТО. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, сообщает агентство Reuters.
«Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО — Турцию — и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого отвратительного наступления режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил», — говорится в заявлении представителя американского Госдепа.
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Вооружённые силы Турции «нейтрализовали» в сирийской провинции Идлиб 1709 солдат армии режима Башара Асада. Таковы итоги проводимой Анкарой операции за последние 17 дней. Об этом 28 февраля сообщает агентство Anadolu со ссылкой на полученные данные.
Так, уточняется, что за это время были выведены из строя 55 танков, три вертолёта, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника.
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Действия Турции в Идлибе — это агрессия, РФ продолжит борьбу с террористами вместе с Асадом — замглавы комитета по обороне Госдумы Швыткин.
Совет НАТО проведёт в пятницу, 28 февраля, консультации по ситуации в Сирии в ответ на просьбу Турции — генсек.
Охрана посольства РФ усилена в Анкаре на фоне гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе — РИА Новости.
Фахреттин Алтун. iletisim.gov.tr.
Администрация Эрдогана заявила, что международное сообщество должно принять меры для защиты мирных граждан и объявления бесполетной зоны над Идлибом.
Совет федерации: неправомерные действия Турции грозят конфликтом между российскими и турецкими военными, это крайне нежелательно.
В Минобороны России заявили, что, по данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в районе Бехуна в Сирии, где они попали под обстрел, не должно было быть.
Авиация ВКС России в районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась. После получения данных о пострадавших турецких военных Россия приняла меры, чтобы армия Сирии полностью прекратила огонь (НТВ).
Турция созвала экстренное заседание НАТО по Идлибу: Заседание пройдет сегодня в Брюсселе.
Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, сообщают турецкие СМИ.
В Анкаре предприняты дополнительные меры по охране российских учреждений и дипмиссий. Как сообщила 28 февраля пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, их безопасность обеспечивают силы турецкого полицейского спецназа.
«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена, — приводит ТАСС слова дипломата.— Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры».
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С-400 [Владислав Осипов © ИА REGNUM].
Ситуация в сирийском Идлибе угрожает крупной открытой международной военной конфронтацией, необходимо прекратить эскалацию — глава дипслужбы ЕС.
Министр обороны Турции заявил, что турецкие беспилотники сухопутных войск нанесли удары по более чем 200 сирийским правительственным целям после атаки в Идлибе — агентство Анадолу.
Греция усиливает охрану границ после обострения ситуации в Идлибе — источник Reuters.
Россия не будет воевать с Турцией в Идлибе — сенатор Клинцевич.
Турция выслала посла РФ из страны, объявлено чрезвычайное положение. Цитата из каналаshuohuaxia.
Министр обороны Турции заявил об атаке по силам армии Сирии: обезврежены пять вертолетов, 23 танка, более 300 военнослужащих. Цитата из канала bbbreaking.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб.
«Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией», — цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ.
Акар утверждал, что «удары наносились даже по машинам скорой помощи».
Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась вокруг сирийкой провинции Идлиб, может перерасти в масштабное открытое международное военное противостояние. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозел Боррель.
«Всё это также несёт невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население», — написал Боррель в Twitter, подчеркнув, что эскалацию конфликта необходимо немедленно остановить.
Читайте подробнее: В ЕС потребовали немедленной деэскалации в Сирии
Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно — Лавров.
Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Россию в преднамеренном ударе по турецким войскам, заявив, что данные о местоположении турецких подразделений непрерывно передавались в штаб российской группировки в Сирии. В ответ на это Турция нанесла удары по сирийским войскам в ходе операции «возмездия».
Турецкие СМИ демонстрируют кадры турецких ударов по сирийским войскам в ходе операции"возмездия».
Цитата из видео, опубликованного каналом chvkmedia.
Россия подтверждает полную приверженность договорённостям с Турцией по Идлибу — Лавров.
Турция должна начать выполнять договорённости по Идлибу — Лавров.
Между военными России и Турции налажен постоянный контакт по ситуации в Идлибе — Лавров.
Переданные Турцией России координаты по Идлибу не содержали данные о турецких военных, которые подверглись удару сирийских военных — Лавров.
Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии — Лавров.
Здание Посольства России в Турции. turkey.mid.ru.
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор — Лавров.
Греция не наблюдает увеличения потока беженцев после решения Турции больше не сдерживать мигрантов — представитель УВКБ ООН в интервью РИА.
Если бы договорённости между Москвой и Анкарой по Идлибу выполнялись в полной мере, таких трагедий, как гибель турецких военных, можно было избежать — Лавров. Цитата RT.
Сегодня, 28 февраля, в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса началось обсуждение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает агентство Anadolu, экстренное заседание военно-политического блока было созвано по требованию Турции.
Уточняется, что заседание проходит на уровне постпредов. Турцию на обсуждениях представляет постоянный представитель при НАТО Басат Озтюрк.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики», — сказал Лавров.
Он уточнил, что «разговор был подробным, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации». «Обсуждалась возможность провести в ближайшее время необходимые консультации», — добавил Лавров. Цитата из канала bbbreaking.
Сергей Лавров. Дарья Антонова © ИА REGNUM.
Болгария ужесточает контроль на границе с Турцией — премьер-министр.
«Продолжаются ожесточенные бои в районе Серакиба. Турция использует средства РЭБ для подавления БРЛА в зоне, активно применяет РСЗО и артиллерию. Использует 155 мм высокоточные арт. системы.
Бойцы САА несут потери в живой силе и технике. На линии фронта действуют группы ССО Турции. Под огнем все тактические соединения 5 ДШК, 76 бригада, другие подразделения. 25 бригада Сухеля продолжает с боями идти с юга на север. Не смотря на все усилия турецкого генштаба, советников и боевиков ХТШ, перелом обеспечен не был». Цитата из канала epoddubny.
Сайт Кремля сообщает: по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов. Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками.
С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.
Турция пока не вносила изменений в курс своей миграционной политики. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.
«Как крупнейшая в мире страна, принимающая беженцев, Турция не меняет своей политики в отношении беженцев и лиц, ищущих убежища», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читайте подробнее: Анкара не меняет своей политики в отношении беженцев — МИД Турции
НАТО осуждает ухудшение ситуации в Сирии и выражает солидарность с Турцией — Столтенберг.
Российская сторона приносит соболезнования Турции в связи с гибелью турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом в ходе сегодняшней совместной с министром иностранных и европейских дел Великого герцогства Люксембург Жаном Ассельборном пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Союзники НАТО рассматривают возможность оказания дальнейшей поддержки Турции — Столтенберг.
НАТО выражает Турции глубочайшие соболезнования в связи с гибелью солдат в Сирии — Столтенберг.
Транспортировка погибших военнослужащих в турецком Газантипе. Цитата из видео, опубликованного каналом navideovidno.
Североатлантический альянс поддерживает позицию Турции по Идлибу, заявил 28 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте также: В НАТО проявили полную солидарность с Турцией по Идлибу
Сегодня, 28 февраля, должна состояться встреча верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Переговоры проходили в прошлом, запланированы и на сегодня», — уточнил Стано.
Об этом: Боррель намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Идлибе
В Сирии идёт борьба за крупнейшие инфраструктурные объекты. Об этом 28 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.
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В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии. Об этом 28 февраля сообщает телеканал Al Mayadeen. Так, сирийские военные освободили от террористов Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые расположены у административной границы провинций Идлиб и Хама.
Читайте подробнее: Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта
Поддержка НАТО Турции в её действиях в сирийской провинции Идлиб будет продолжаться, сообщил 28 февраля журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что альянс и сейчас поддерживает Турцию, которая является «ценным союзником». Поддержка оказывается как «практическая», так и политическая.
Читайте подробнее: НАТО пообещало поддерживать Турцию в сфере ПВО
В ходе оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ была выражена обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Цель Вашингтона относительно сирийского Идлиба — «склонить конфликтующие стороны к прекращению огня», заявил 28 февраля американский госсекретарь Майк Помпео в Конгрессе.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам, дипломат заявил о том, что Госдеп выполняет дипломатическую миссию, пытаясь помирить конфликтующие стороны.
При этом он сослался на резолюцию 2254 СБ ООН, «предназначенную для поиска политического решения конфликта». При этом он выразил уверенность, что «сирийский режим», а также Иран, не станут, «к сожалению», придерживаться этой резолюции.
Об этом: Помпео рассказал, чего США добиваются от конфликтующих сторон в Идлибе
С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).
Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил:
Читайте подробнее: Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе
Санкции в отношении Дамаска могут быть усилены, сообщил 28 февраля британский министр иностранных дел Доминик Рааб в своём заявлении.
Комментируя военное противостояние сирийских правительственных войск и турецких военных в провинции Идлиб (Сирия), Рааб заявил, что Лондон собирается работать со своими «международными партнёрами над тем, чтобы ещё больше закрутить гайки».
Речь идёт о том, чтобы ещё усилить уже введённые в феврале антисирийские санкции. «Закручивание гаек» будет продолжаться, пока «эти преступления не прекратятся», отмечает глава Форин-офиса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.
«Оба согласились с тем, что необходимо срочно договориться о новом прекращении огня и начать необходимые политические переговоры как можно скорее», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Эрдоган и Меркель выступили за новое перемирие по Идлибу
Турецкий и американский президенты Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщается 28 февраля в коммюнике по итогам телефонных переговоров. Турецкая сторона сообщила, что Эрдоган «вновь подтвердил решимость нашей страны очистить Идлиб от сил режима».
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Только политическим урегулированием можно разрубить тот узел, который образовался в сирийской провинции Идлиб, сообщил 28 февраля журналистам Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Вооружённый конфликт в Идлибе, где турецкие военные атакуют сирийские правительственные войска, Генсек ООН оценил как «один из самых тяжёлых моментов» за время войны в Сирии. Пора, подчеркнул дипломат, отказаться от дальнейшей эскалации.
Генсек ООН призвал позволить дипломатии проделать необходимую работу. Что касается иных действий организации, дипломат заявил, что ООН направит в Идлиб гуманитарную миссию для оценки происходящего на месте.
Напомним, сегодня, 28 февраля, в Совете Безопасности ООН проходит открытое заседание по ситуации в Идлибе. Инициатором встречи стала Великобритания.
Читайте подробнее: Генсек ООН: у конфликта в Идлибе нет военного решения
Журналист телеканала TRTArabi опубликовал в своем микроблоге кадры видеосъемки с беспилотника, на которых, как утверждается, запечатлен момент уничтожения принадлежащей сирийской армии установки ПВО «Панцирь С-1» российского производства.