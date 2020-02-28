Боевики протурецких террористических группировок перешли в наступление. Используя ПЗРК, они обстреливают российские и сирийские боевые самолеты в сирийской провинции Идлиб. Однако лётчики пока успешно используют против них тепловые ловушки. Известно также, что сирийская армия потеряла большое количество бронетехники и артиллерии в районе поселка Джубас, где идут ожесточенные бои. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием. [[[picture1]]] Читайте также: Турецкие военные и боевики обстреливают самолеты российских ВКС в Идлибе

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

07:38 28.02.2020 Формирования исламистов при поддержке турецкой армии продолжают атаки на позиции сирийской армии в Идлибе. Боевые самолеты Воздушно-космических сил России постоянно наносят удары по колоннам наступающих боевиков, чтобы оказать поддержку сирийской армии «на земле».

08:13 28.02.2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар посетил штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе. Читайте также: Министр обороны Турции посетил штаб армии в сирийском Идлибе

08:14 28.02.2020 Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил президенту Сирии Башару Асаду, заявив, что он заплатит высокую цену за нападение на турецких военных. Читайте также: Вице-президент Турции пригрозил Башару Асаду местью за гибель военных

08:15 28.02.2020 Руины в Идлибе [(cc) leonardo d’ottavi].

08:23 28.02.2020 Глава Управления по связям Администрации президента Турции Алтун: «На действия нелигитимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ. По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки. Мы не можем равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии». Цитата из канала dimsmirnov175.

08:24 28.02.2020 Губернатор турецкой провинции Хатай: «Число турецких военных, погибших при воздушной атаке армии Асада в Идлибе, возросло до 33». Читайте также: В Турции уточнили число погибших военных в Идлибе

08:27 28.02.2020 Партия националистического движения Турции поддержит любое решение правительства страны в отношении ситуации в сирийской провинции Идлиб. Читайте также: Оппозиция Турции поддержит любые действия правительства в сирийском Идлибе

09:06 28.02.2020 В США призвали к немедленному прекращению боевых действий в сирийском Идлибе. Читайте также: США призвали к прекращению боевых действий в сирийском Идлибе

09:28 28.02.2020 Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» идут в Средиземное море к берегам Сирии — Черноморский флот.

09:29 28.02.2020 Турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийской армии в Идлибе 27 февраля, находились в боевых порядках террористических формирований. Об этом сообщили 28 февраля журналистам в российском Минобороны. Военные Турции попали под огонь сирийских сил в районе населенного пункта Бехун, хотя не должны были там находиться. Это следовало из координат их нахождения, переданных Турцией российскому Центру примирения. «Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась», — добавили в ведомстве. Подробности в материале: Минобороны РФ: атакованные в Идлибе турецкие войска наступали с боевиками

09:29 28.02.2020 Провинция Идлиб на карте Сирии [(cc) TUBS].

09:30 28.02.2020 Нападения турецких солдат на сирийских военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии вызывает обеспокоенность Вашингтона, однако в сложившейся ситуации Соединённые Штаты поддерживают позицию Анкары и поддерживают своего союзника по НАТО. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, сообщает агентство Reuters. «Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО — Турцию — и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого отвратительного наступления режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил», — говорится в заявлении представителя американского Госдепа. Читайте также: В конфликте в Идлибе США стали на сторону Анкары

09:32 28.02.2020 Вооружённые силы Турции «нейтрализовали» в сирийской провинции Идлиб 1709 солдат армии режима Башара Асада. Таковы итоги проводимой Анкарой операции за последние 17 дней. Об этом 28 февраля сообщает агентство Anadolu со ссылкой на полученные данные. Так, уточняется, что за это время были выведены из строя 55 танков, три вертолёта, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника. Читайте также: Анкара рапортовала об уничтожении в Идлибе 1,7 тыс. солдат режима Асада

09:37 28.02.2020 Действия Турции в Идлибе — это агрессия, РФ продолжит борьбу с террористами вместе с Асадом — замглавы комитета по обороне Госдумы Швыткин.

09:57 28.02.2020 Совет НАТО проведёт в пятницу, 28 февраля, консультации по ситуации в Сирии в ответ на просьбу Турции — генсек.

10:10 28.02.2020 Охрана посольства РФ усилена в Анкаре на фоне гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе — РИА Новости.

10:11 28.02.2020 Фахреттин Алтун. iletisim.gov.tr.

10:15 28.02.2020 Администрация Эрдогана заявила, что международное сообщество должно принять меры для защиты мирных граждан и объявления бесполетной зоны над Идлибом.

10:16 28.02.2020 Совет федерации: неправомерные действия Турции грозят конфликтом между российскими и турецкими военными, это крайне нежелательно.

10:18 28.02.2020 В Минобороны России заявили, что, по данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в районе Бехуна в Сирии, где они попали под обстрел, не должно было быть. Авиация ВКС России в районе пункта Бехун, где турецкие военные попали под обстрел армии Сирии, не применялась. После получения данных о пострадавших турецких военных Россия приняла меры, чтобы армия Сирии полностью прекратила огонь (НТВ).

10:28 28.02.2020 Турция созвала экстренное заседание НАТО по Идлибу: Заседание пройдет сегодня в Брюсселе.

10:40 28.02.2020 Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, сообщают турецкие СМИ.

10:57 28.02.2020 В Анкаре предприняты дополнительные меры по охране российских учреждений и дипмиссий. Как сообщила 28 февраля пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, их безопасность обеспечивают силы турецкого полицейского спецназа. «Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена, — приводит ТАСС слова дипломата.— Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры». Читайте также: Обострение в Иблиде: в Анкаре усилена охрана посольства РФ

11:23 28.02.2020 С-400 [Владислав Осипов © ИА REGNUM].

11:36 28.02.2020 Ситуация в сирийском Идлибе угрожает крупной открытой международной военной конфронтацией, необходимо прекратить эскалацию — глава дипслужбы ЕС.

11:54 28.02.2020 Министр обороны Турции заявил, что турецкие беспилотники сухопутных войск нанесли удары по более чем 200 сирийским правительственным целям после атаки в Идлибе — агентство Анадолу.

11:56 28.02.2020 Греция усиливает охрану границ после обострения ситуации в Идлибе — источник Reuters.

11:58 28.02.2020 Россия не будет воевать с Турцией в Идлибе — сенатор Клинцевич.

11:59 28.02.2020 Турция выслала посла РФ из страны, объявлено чрезвычайное положение. Цитата из каналаshuohuaxia.

12:20 28.02.2020 Министр обороны Турции заявил об атаке по силам армии Сирии: обезврежены пять вертолетов, 23 танка, более 300 военнослужащих. Цитата из канала bbbreaking.

12:25 28.02.2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. «Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией», — цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ. Акар утверждал, что «удары наносились даже по машинам скорой помощи».

12:47 28.02.2020 Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась вокруг сирийкой провинции Идлиб, может перерасти в масштабное открытое международное военное противостояние. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозел Боррель. «Всё это также несёт невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население», — написал Боррель в Twitter, подчеркнув, что эскалацию конфликта необходимо немедленно остановить. Читайте подробнее: В ЕС потребовали немедленной деэскалации в Сирии

12:48 28.02.2020 Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно — Лавров.

13:08 28.02.2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Россию в преднамеренном ударе по турецким войскам, заявив, что данные о местоположении турецких подразделений непрерывно передавались в штаб российской группировки в Сирии. В ответ на это Турция нанесла удары по сирийским войскам в ходе операции «возмездия».

13:10 28.02.2020 Турецкие СМИ демонстрируют кадры турецких ударов по сирийским войскам в ходе операции"возмездия». Цитата из видео, опубликованного каналом chvkmedia.

13:13 28.02.2020 Россия подтверждает полную приверженность договорённостям с Турцией по Идлибу — Лавров.

13:14 28.02.2020 Турция должна начать выполнять договорённости по Идлибу — Лавров.

13:14 28.02.2020 Между военными России и Турции налажен постоянный контакт по ситуации в Идлибе — Лавров.

13:15 28.02.2020 Переданные Турцией России координаты по Идлибу не содержали данные о турецких военных, которые подверглись удару сирийских военных — Лавров.

13:15 28.02.2020 Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии — Лавров.

13:16 28.02.2020 Здание Посольства России в Турции. turkey.mid.ru.

13:16 28.02.2020 Путин и Эрдоган провели телефонный разговор — Лавров.

13:19 28.02.2020 Греция не наблюдает увеличения потока беженцев после решения Турции больше не сдерживать мигрантов — представитель УВКБ ООН в интервью РИА.

13:21 28.02.2020 Если бы договорённости между Москвой и Анкарой по Идлибу выполнялись в полной мере, таких трагедий, как гибель турецких военных, можно было избежать — Лавров. Цитата RT.

13:26 28.02.2020 Сегодня, 28 февраля, в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса началось обсуждение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает агентство Anadolu, экстренное заседание военно-политического блока было созвано по требованию Турции. Уточняется, что заседание проходит на уровне постпредов. Турцию на обсуждениях представляет постоянный представитель при НАТО Басат Озтюрк. Читайте также: Экстренное заседание НАТО по ситуации в Идлибе началось в Брюсселе

13:33 28.02.2020 Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики», — сказал Лавров. Он уточнил, что «разговор был подробным, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации». «Обсуждалась возможность провести в ближайшее время необходимые консультации», — добавил Лавров. Цитата из канала bbbreaking.

13:33 28.02.2020 Сергей Лавров. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

13:34 28.02.2020 Болгария ужесточает контроль на границе с Турцией — премьер-министр.

13:49 28.02.2020 «Продолжаются ожесточенные бои в районе Серакиба. Турция использует средства РЭБ для подавления БРЛА в зоне, активно применяет РСЗО и артиллерию. Использует 155 мм высокоточные арт. системы. Бойцы САА несут потери в живой силе и технике. На линии фронта действуют группы ССО Турции. Под огнем все тактические соединения 5 ДШК, 76 бригада, другие подразделения. 25 бригада Сухеля продолжает с боями идти с юга на север. Не смотря на все усилия турецкого генштаба, советников и боевиков ХТШ, перелом обеспечен не был». Цитата из канала epoddubny.

13:58 28.02.2020 Сайт Кремля сообщает: по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов. Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками. С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

14:04 28.02.2020 Турция пока не вносила изменений в курс своей миграционной политики. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой. «Как крупнейшая в мире страна, принимающая беженцев, Турция не меняет своей политики в отношении беженцев и лиц, ищущих убежища», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Читайте подробнее: Анкара не меняет своей политики в отношении беженцев — МИД Турции

14:14 28.02.2020 НАТО осуждает ухудшение ситуации в Сирии и выражает солидарность с Турцией — Столтенберг.

14:21 28.02.2020 Российская сторона приносит соболезнования Турции в связи с гибелью турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом в ходе сегодняшней совместной с министром иностранных и европейских дел Великого герцогства Люксембург Жаном Ассельборном пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Читайте также: Россия сожалеет о погибших военных Турции в Идлибе — Лавров

14:24 28.02.2020 Союзники НАТО рассматривают возможность оказания дальнейшей поддержки Турции — Столтенберг.

14:25 28.02.2020 НАТО выражает Турции глубочайшие соболезнования в связи с гибелью солдат в Сирии — Столтенберг.

15:00 28.02.2020 Транспортировка погибших военнослужащих в турецком Газантипе. Цитата из видео, опубликованного каналом navideovidno.

15:42 28.02.2020 Североатлантический альянс поддерживает позицию Турции по Идлибу, заявил 28 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Читайте также: В НАТО проявили полную солидарность с Турцией по Идлибу

15:43 28.02.2020 Йенс Столтенберг. nato.int

15:43 28.02.2020 Сегодня, 28 февраля, должна состояться встреча верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Переговоры проходили в прошлом, запланированы и на сегодня», — уточнил Стано. Об этом: Боррель намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Идлибе

15:44 28.02.2020 В Сирии идёт борьба за крупнейшие инфраструктурные объекты. Об этом 28 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов. Читайте также: Вопрос с террористами в Идлибе Эрдоган мог решить за неделю — эксперт

16:01 28.02.2020 В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии. Об этом 28 февраля сообщает телеканал Al Mayadeen. Так, сирийские военные освободили от террористов Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые расположены у административной границы провинций Идлиб и Хама. Читайте подробнее: Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта

16:10 28.02.2020 Сирийский солдат. syria.mil.ru

16:16 28.02.2020 Поддержка НАТО Турции в её действиях в сирийской провинции Идлиб будет продолжаться, сообщил 28 февраля журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг. [[[quote-0]]]

Генсек НАТО отметил, что альянс и сейчас поддерживает Турцию, которая является «ценным союзником». Поддержка оказывается как «практическая», так и политическая.

Читайте подробнее: НАТО пообещало поддерживать Турцию в сфере ПВО