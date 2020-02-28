Москва, , 16:03 — REGNUM В ходе оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ была выражена обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийского Идлиба, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона выразила надежду на обеспечение безопасности для граждан РФ и российский дипломатических учреждений, находящихся на территории Турции.

Песков также подчеркнул, что в ходе совещания Путин и члены Совбеза отметили, что российская сторона сделала всё для обеспечения безопасности солдат из Турции на постах в Идлибе.