Анкара, , 20:54 — REGNUM Турецкий и американский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщается 28 февраля в коммюнике по итогам телефонных переговоров.

Отчитываясь о переговорах, турецкая сторона сообщила, что Эрдоган «вновь подтвердил решимость нашей страны очистить Идлиб от сил режима».

Также, как сообщается, Эрдоган полон решимости «выгнать» сирийскую армию «с тех территорий, которые оговорены в сочинском меморандуме».

«Оба лидера договорились в ближайшее время предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе», — говорится в заявлении.

Отметим, что «режимом» оба президента именуют законное сирийское правительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в ходе переговоров главы российского Генштаба и его американского коллеги произошёл обмен мнениями о происходящем в Идлибе. На начало марта планируется встреча Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

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