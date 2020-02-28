Брюссель, , 15:07 — REGNUM Североатлантический альянс поддерживает позицию Турции по Идлибу, заявил 28 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Турция — важный союзник НАТО. Мы поддерживаем позицию Анкары. Союзники обсуждают дополнительные шаги по содействию турецкой стороне», — сказал он, комментируя итоги экстренного заседания НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что представители всех стран военного блока выразили соболезнования Турции и подчеркнули полную солидарность с этой страной.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля турецкая армия атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в провинции Идлиб. Сообщалось, что турецкие войска нанесли удары с воздуха по позициям правительственных войск. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить наносить удары по сирийским войскам.

Сегодня же Североатлантический альянс провел экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу