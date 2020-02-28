Москва, , 15:25 — REGNUM В Сирии идёт борьба за крупнейшие инфраструктурные объекты. Об этом 28 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.

«[Турецкая] операция идёт [в Сирии] давно. Она идёт с апреля прошлого года. Сейчас происходит борьба за крупнейшие инфраструктурные объекты. Между сирийскими вооружёнными силами и бандформированиями, которых поддерживают военные одной отдельно взятой страны. Она занимается координацией их действий и предоставляет разведданные, — сказал Абзалов. — И если задача заключается в том, чтобы решить вопрос в Идлибе, ликвидировать террористические организации и оставить там умеренную оппозицию, которая не будет никуда стрелять и никуда выдвигаться, то Эрдоган может её легко решить. Он может её решить в течение недели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что личная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время согласно договорённости двух лидеров.