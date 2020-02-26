Непогода накрыла регионы Северного Кавказа с утра 25 февраля. Сильный ветер, который в некоторых субъектах достигает 30 метров в секунду, срывает крыши зданий, вырывает деревья, сдувает машины. Не обошлось и без массовых отключений электроснабжения. О непогоде в регионах СКФО — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

61.mchs.gov.ru Ураганный ветер

13:00 25.02.2020 Усиление ветра до 27 метров в секунду прогнозируется в Дагестане с утра до вечера 25 февраля. В республике объявлено штормовое предупреждение, Читайте также: В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

13:01 25.02.2020 «В ближайшие восемь-десять часов [сообщение опубликовано в 07:00 25 февраля] по районам моря и по районам Дагестана ожидается усиление северо-западного ветра до 22−27 метров в секунду. Высота волн два-три метра», — сказано в сообщении.

13:02 25.02.2020 В связи с неблагоприятным прогнозом погоды силы и средства главного управления МЧС России по Дагестану готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

13:02 25.02.2020 В связи с непогодой населению советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и других сооружений повышенного риска.

13:04 25.02.2020 Массовые аварийные отключения электроснабжения происходят в Дагестане с утра 25 февраля из-за сильного ветра. Без света остались жители 116 населённых пунктов — около 81,7 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ. Читайте также: Сильный ветер оставил без света более 80 тыс. жителей Дагестана

13:04 25.02.2020 В пресс-службе Дагестанской сетевой компании (входит в группу «Россети Северный Кавказ») сообщили, что энергетики восстанавливают нарушенное ветром энергоснабжение. В аварийно-восстановительных работах участвуют 156 специалистов в составе 45 бригад, также задействовано 52 единицы спецтехники.

13:06 25.02.2020 Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае в связи с ухудшениемпогодных условий. Прогнозируется усиление ветра до 30 м/с, сообщилив пресс-службе МЧС России по региону. Читайте также: Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за сильного ветра

13:06 25.02.2020 «По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период с 21 часа 24 февраля и далее до 15 часов 25 февраля местами в Ставропольском крае ожидается очень сильный западный ветер 30 м/с», — сказано в сообщении.

13:07 25.02.2020 На территории Ставропольского края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше локального уровня, связанных с обрывом линий связи и электропередач, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Также могут возникнуть нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

13:07 25.02.2020 Населению региона рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте, быть осторожными при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, не оставлять на улице детей без присмотра. Особое внимание в ведомстве советуют обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, а также на ветки деревьев.

13:12 25.02.2020 Сильный ветер на Ставрополье буквально сдул грузовой автомобиль с проезжей части на трассе близ станицы Незлобной Георгиевского района. Необычная авария попала на видеорегистратор машины, ехавшей позади. Ролик попал в социальные сети. На кадрах видно, как машина медленно отклоняется от прямого курса и съезжает на правую обочину. В конце концов она рухнула в кювет. От полного опрокидывания фургон спас заборчик, в который он уперся кузовом и кабиной. Об этом: На Ставрополье сильный ветер сдул с трассы грузовик

13:22 25.02.2020 Ситуационный центр Республики Дагестан. 05.mchs.gov.ru

13:45 25.02.2020 Сильный ветер нарушил электроснабжение в нескольких населенных пунктах Ставропольского края. К 13:00 без света остались порядка 10 тыс. абонентов, сообщила пресс-служба МЧС России по региону. Читайте подробнее: Около 10 тыс. абонентов на Ставрополье остались без света из-за ветра

14:27 25.02.2020 Патрульные автомобили ДПС поэтапно сопровождают транспорт в Георгиевском округе Ставропольского края, на который обрушился сильный ветер. Режим введен на двух участках федеральной трассы — вблизи села Обильного и рядом с селом Новозаведенным, сообщает краевое управление ГИБДД. Читайте также: На Ставрополье из-за ветра организовали сопровождение транспорта

14:43 25.02.2020 Если до наступления темноты сильный ветер, обрушившийся на Георгиевский округ Ставрополья, не спадет, краевое управление ГИБДД примет решение о полном ограничении движения транспорта на автодороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды.

14:52 25.02.2020 [[[video-0]]] Видео с участка федеральной трассы в Георгиевском районе Ставрополья, где введено поэтапное сопровождение транспорта из-за сильного ветра, ограничивающего видимость.

15:56 25.02.2020 Сильный ветер снес крышу с жилого пятиэтажного общежития на улице 60-летия Октября в городе Зеленокумске Ставропольского края. Рядом со зданием ввели временное ограничение на проезд автотранспорта. По информации мэрии города, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация жителей общежития не проводилась.

16:32 25.02.2020 [[[video-1]]] Мобильное электронное табло предупреждает водителей о негативных погодных условиях в Георгиевском округе Ставрополья. Видео: пресс-служба краевого управления ГИБДД

16:39 25.02.2020 [[[video-2]]] Город Буденновск Ставропольского края. Видео из сообщества chp_26stav в Instagram

16:57 25.02.2020 Под порывами ветра на Ставрополье упала буква «Д» в стеле «Буденновск» на въезде в город

17:10 25.02.2020 [[[video-3]]] Площадь кровли пятиэтажного общежития в городе Зеленокумске Ставропольского края, которую повредил ветер, по данным краевого управления МЧС, составила 190 м. кв. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась.

17:25 25.02.2020 Режим повышенной готовности введен для энергетиков в Чечне, Ставропольской крае и Кабардино-Балкарии в связи с резким ухудшением погоды, сообщает «Россети Северный Кавказ». Для энергетиков Дагестана, где произошли наиболее массовые отключения, действует особый режим работы.

17:43 25.02.2020 [[[video-4]]] Трасса Степное — Зеленокумск на Ставрополье. Водители оказались в пылевой ловушке из-за разбушевавшегося штормового ветра.

18:40 25.02.2020 Режим чрезвычайной ситуации введен в Советском городском округе Ставропольского края из-за усиления ветра и пылевой бури. На территории муниципалитета повреждена кровля некоторых частных и многоквартирных жилых домов, а также административных зданий. В ближайшие часы власти городского округа оценят нанесенный ущерб. Читайте подробнее: В одном из округов Ставрополья объявили ЧС из-за ветра и пылевой бури

19:45 25.02.2020 Поваленный ветром дорожный знак. Скриншот из паблика «Нетипичный Ставрополь». vk.com/26stav

21:25 25.02.2020 Сильный ветер на Ставрополье повредил кровли 76 зданий, в том числе 17 многоквартирных домов и 31 социально значимого объекта, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России. К ликвидации последствий непогоды на территории региона привлечены почти 300 человек и 90 единиц техники.

21:27 25.02.2020 Почти у 64 тыс. жителей Ставропольского края прерывалось электроснабжение в течение дня из-за сильного ветра, скорость которого доходила до 30 метров в секунду.

21:29 25.02.2020 Специалисты полностью восстановили нарушенное сильным ветром энергоснабжение десятков тысяч жителей Дагестана, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ. В зоне отключения из-за непогоды оказались горные районы республики и части Махачкалы. Без света в течение дня оставались жители 166 населенных пунктов — всего около 140 тыс. человек. Читайте также: В дома 140 тыс. жителей Дагестана вернули свет после массовых отключений

22:07 25.02.2020 Из-за сильного ветра в Ставропольском крае были повреждены кровли 76 зданий. Читайте также: В Ставрополье сильный ветер повредил кровли у 76 зданий

07:32 26.02.2020 Грузовик сдувает с трассы. Цитата из видео паблика «Нетипичный Ставрополь» vk.com/26stav

07:53 26.02.2020 Ущерб от урагана в Ставропольском крае оценили в 60 млн рублей, сообщает телеканал «Россия 24».

08:56 26.02.2020 Сорванные сильным ветром жестяные листы. Цитата из видео паблика «Нетипичный Ставрополь». vk.com/26stav.

09:09 26.02.2020 Жилые дома и социальные объекты оказались повреждены на Ставрополье штормовым ветром, который обрушился на регион 25 февраля. Предварительный ущерб от стихии оценивается примерно в 60 млн рублей, сообщила пресс-служба губернатора края по итогам совещания, посвященного оценке и ликвидации последствий непогоды. Подробности в материале: На Ставрополье подсчитали предварительный ущерб от штормового ветра

10:08 26.02.2020 Три человека пострадали на Ставрополье из-за штормового ветра, который обрушился на регион 25 февраля. Медицинская помощь понадобилась двум жителям Пятигорска и одному жителю Буденновска, сообщила пресс-служба губернатора края по итогам совещания, посвященного оценке и ликвидации последствий непогоды. Подробности в материале: Несколько жителей Ставрополья пострадали из-за штормового ветра

11:46 26.02.2020 Ветер сломал знак на въезде в город. Скриншот из паблика «ЧП Ставрополь» vk.com/chp 26

13:02 26.02.2020 В Крыму (Ай-Петри) и в Кабардино-Балкарии (Эльбрусский район, амс Тырныауз) максимальные порывы ветра достигали 34 м/с, в Ставропольском крае — 29 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

13:18 26.02.2020 Ветер срывает крышу. Цитата из видео паблика «ЧП Ставрополь» vk.com/chp 26

14:43 26.02.2020 Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Нефтекумского городского округа и Буденновского района Ставропольского края, где 25 февраля сильный ветер повредил десятки жилых домов и социальных учреждений. Таким образом, режим ЧС действует на трех территориях края. Ранее он был введен в Советском городском округе. Об этом: Еще на двух территориях Ставрополья ввели режим ЧС после штормового ветра