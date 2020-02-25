Махачкала, , 11:07 — REGNUM Усиление ветра до 27 метров в секунду прогнозируется в Дагестане с утра до вечера 25 февраля. В республике объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по региону.

«В ближайшие восемь-десять часов [сообщение опубликовано в 07:00 25 февраля] по районам моря и по районам Дагестана ожидается усиление северо-западного ветра до 22−27 метров в секунду. Высота волн два-три метра», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с прогнозом силы и средства главного управления МЧС России по Дагестану готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Населению рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, а машины поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице людям советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и других сооружений повышенного риска.