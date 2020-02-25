Ставрополь, , 09:53 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируется усиление ветра до 30 м/с, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по региону.

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период с 21 часа 24 февраля и далее до 15 часов 25 февраля местами в Ставропольском крае ожидается очень сильный западный ветер 30 м/с», — сказано в сообщении.

В этот период на территории края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше локального уровня, связанных с обрывом линий связи и электропередач, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Также могут возникнуть нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Населению рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте, быть осторожными при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, не оставлять на улице детей без присмотра. Особое внимание в ведомстве советуют обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, а также на ветки деревьев.