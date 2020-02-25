Георгиевск, Ставропольский край, , 13:17 — REGNUM Сильный ветер на Ставрополье буквально сдул грузовой автомобиль с проезжей части на трассе близ станицы Незлобной Георгиевского района. Необычная авария попала на видеорегистратор машины, ехавшей позади.

Ролик попал в социальные сети. На кадрах видно, как машина медленно отклоняется от прямого курса и съезжает на правую обочину. В конце концов она рухнула в кювет. От полного опрокидывания фургон спас небольшой забор, в который он уперся кузовом и кабиной.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье с вечера 24 февраля объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В регионе прогнозируется усиление ветра до 30 метров в секунду.