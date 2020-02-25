Махачкала, , 12:37 — REGNUM Массовые аварийные отключения электроснабжения происходят в Дагестане с утра 25 февраля из-за сильного ветра. Без света остались жители 116 населенных пунктов — около 81,7 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго РФ.

Между тем в пресс-службе Дагестанской сетевой компании (входит в группу «Россети Северный Кавказ») сообщили, что энергетики восстанавливают нарушенное ветром энергоснабжение. В аварийно-восстановительных работах участвуют 156 специалистов в составе 45 бригад, также задействовано 52 единицы спецтехники.

Отметим, что с утра 25 февраля в Дагестане объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 27 метров в секунду. Высота волн при этом может достигать двух-трех метров. Прогнозируется, что такие погодные условия сохранятся как минимум до вечера.

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