Минск, 5 февраля, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Совет белорусского общественного объединения «Бессмертный полк» представил в главное управление юстиции Мингорисполкома документы для государственной регистрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель объединения Валерий Драко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

«Документы поданы 31 января в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», — сообщил он.

Драко отметил, что «документы, представленные для регистрации, рассматриваются регистрирующим органом в месячный срок». Деятельность общественных организации в Белоруссии без государственной регистрации запрещена.

Минюст является государственным органом, осуществляющим регистрацию общественных объединений, политических партий и профсоюзов. Его местные управления регистрируют городские организации и структурные подразделения республиканских объединений.

За последние два года белорусское общественное объединение «Бессмертный полк» неоднократно пыталось получить государственную регистрацию, чтобы легально проводить шествия в День Победы 9 мая. Однако главное управление юстиции Мингорисполкома препятствовало реализации конституционных прав граждан и отказывало в госрегистрации, ссылаясь на незначительные замечания к оформлению подаваемых на регистрацию документов.

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До такого не дошли даже власти Грузии, где в 2019 году «Бессмертный полк» был официально зарегистрирован. Аналогичные препятствия чинят хранителям исторической памяти лишь в Прибалтике, на Украине и в Польше.

Минский городской суд в решении спора о госрегистрации «Бессмертного полка» занял сторону министерства юстиции. Граждане обращались с петицией, пытаясь привлечь ответственности запрещавших шествие «Бессмертно полка» чиновников, однако успехом эта мирная форма протеста не увенчалась. В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды заявил, что и вовсе не считает Отечественные войны «своими».

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