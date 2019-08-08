Витебск, Белоруссия, , 13:57 — REGNUM

Под петицией за отставку трёх чиновников исполкома города Витебска, причастных к запрету традиционного шествия 9 мая участников патриотической акции «Бессмертный полк», собрано 99 подписей. Сегодня, утром 8 августа документ направлен в Витебский облисполком и Витебский горисполком.

Местными чиновниками было отказано ветеранам в шествии 9 мая, а также в проведении международной акции «Бессмертный полк». Запреты стали поводом для требования дать правовую оценку действиям должностных лиц.

По итогам установки фактов белорусская общественность предложила отстранить от занимаемых должностей зампреда Витебского городского исполнительного комитета Виктора Глушина, начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи этого же горисполкома Татьяну Игнаткову и главного специалиста отдела идеологической работы и по делам молодежи этого же исполкома Ольгу Сысоеву. О чиновниках республиканского уровня, причастных к запрету шествия «Бессмертного полка в День Победы в других городах Белоруссии, в документе не упоминается.

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«Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что витебские чиновники не только бросили вызов всем жителям постсоветского пространства, президентам стран Содружества независимых государств, но и, по сути, поставили под сомнение договороспособность и ответственность главы нашей страны», — сказано в петиции.