Тбилиси, , 21:08 — REGNUM Общественное патриотическое движение «Бессмертный полк» отныне уже официально появилось и в Грузии. Организация под таким названием в форме непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица 9 октября была официально зарегистрирована в Национальном агентстве публичного реестра министерства юстиции Грузии.

Согласно данным с сайта агентства, офис движения находится в центре Тбилиси, на пересечении улиц Леонидзе и Табидзе, а руководителем организации является Реваз Гогидзе.

В министерстве юстиции заявляют, что новая неправительственная и некоммерческая организация была зарегистрирована в полном соответствии с требованиями закона. Оппозиция подозревает, что нынешнее правительство узаконило деятельность «Бессмертного полка» в угоду Кремлю, и требует немедленной отмены этой, по ее мнению, пропагандистской пророссийской и антигрузинской организации, а также задействования закона о запрещении в стране российской пропаганды. В правящей же партии заявляют, что никакого отношения к данному движению и его учредителям не имеют, и отсылают журналистов и оппозицию в зарегистрировавшему «Бессмертный полк» органу.

Вообще, память о Великой Отечественной войне в Грузии пытаются стереть с первых дней обретения страной независимости, забывая о тех сотнях тысяч грузин, которые сложили свои жизни в борьбе с фашизмом.

Даже само название «Великой Отечественной» в угоду западным партнерам и кураторам переименовали в общую «Вторую мировую». А день Великой Победы также по примеру Запада при правлении Михаила Саакашвили перенесли с 9 мая на 8 мая и нарекли «Днем победы над фашизмом». Правда, позднее опять вернули день Победы на 9 мая и сделали его выходным, но особых торжеств в честь этой даты и при нынешней власти не устраивают.

До конца стереть из памяти народа те четыре кровавых года и ту Победу невозможно, потому что пока еще остаются в живых считаные единицы ветеранов, которые ежегодно, как на работу, приходят 9 мая утром в парк Победы, ныне именуемый парком Ваке, к Могиле Неизвестного Солдата, приносят цветы, зажигают свечи, вспоминают однополчан, родных и друзей…

При правлении Саакашвили любые попытки проведения в Грузии акции «Бессмертного полка» пресекались на корню. И в первые годы правления «Грузинской мечты» эта инициатива особого развития не получила. Первое шествие тогда еще не оформленный и не зарегистрированный как организация грузинский «Бессмертный полк» провел в Тбилиси 9 мая 2017 года. На следующий год движение охватило Батуми и Гори, а в 2019 году шествие прошло также в Ахалкалаки и Ниноцминда.