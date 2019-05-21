Верховный суд Белоруссии отказал в регистрации «Бессмертному полку»

Минск, , 23:17 — REGNUM В ходе состоявшегося 20 мая заседания Верховного суда Белоруссии по вопросу легализации деятельности общественного объединения «Бессмертный полк» принято решение считать законным отказ в государственной регистрации. В итоге шествие «Бессмертного полка» будет проходить в прежнем формате.

Верховный суд рассматривал апелляционную жалобу учредителей минского ОО «Бессмертный полк», оспаривавших решение Минского городского суда, ранее признавшего законными действия главного управления юстиции Мингорисполкома. Минские власти неоднократно рассматривали подаваемые на регистрацию документы, каждый раз находя новые претензии — «мелочные», по мнению учредителей.

Учредителей на процессе представляли те же лица, что и в Мингорсуде — Валерий Драко и Леонид Школьников, а также Василий Зеликов и Генрих Симановский.Они изложили те же доводы, что и ранее, добавив констатации непрофессионализма сотрудников ГУЮ Мингорисполкома.

Читайте о процессе в Мингорсуде: Власти и суд Минска отказали «Бессмертному полку» в регистрации

О низкой квалификации чиновников минского регистрирующего госоргана заявил, в частности, Василий Зеликов. По его мнению, дважды рассматривать регистрационные документы и лишь во втором случае находить новые «зацепки» — это как раз и свидетельствует в пользу такого вывода.

Леонид Школьников также обратил внимание на проблему «сначала не нашли, потом нашли». Однако, по его мнению, такая практика ГУЮ Мингорисполкома говорит, прежде всего, о том, что, если в повторно поданных документах и были «недостатки», то они «несущественные и легко исправимые».

Обжалуя решение Мингорсуда, в Верховном суде активисты «Бессмертного полка» вновь акцентировали внимание судейского корпуса на статье 112 Конституции Белоруссии, в которой сказано: «Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным».

Однако и на этот раз эти доводы не помогли. Представитель прокуратуры Ирина Ковальчук на заседании Верховного суда полностью поддержала позицию ответчика — ГУЮ Мингорисполкома. Три судьи уделили изучению дела почти три часа и в итоге оставили «Бессмертный полк» без государственной регистрации.

Отсутствие государственной регистрации в условиях белорусского законодательства означает нелегальный формат деятельности, либо ограниченный формат. В белорусском УК даже есть статья за деятельность от имени незарегистрированной организации — её ранее применяли к представителям прозападной оппозиции.

Однако у минского ОО «Бессмертный полк» вполне законно создан оргкомитет, поэтому в данном случае речь может идти, скорее, об ограниченном формате деятельности. Впрочем, многим прозападным структурам формат оргкомитета вполне привычен и не мешает ни проводить свои мероприятия в Белоруссии, ни получать помощь из-за рубежа.

Верховный суд Белоруссии своим решением дал заявителям основания констатировать «торпедирование широкого международного общественного антифашистского движения «Бессмертный полк». Они пообещали продолжить попытки государственной регистрации НГО.

Читайте также: «Бессмертный полк» вгоняет минских чиновников в ступор

Проблема, видимо, в том, что чиновники постсоветской республики не только не помогают гражданам в реализации своих законных прав и интересов, но и всячески этому препятствуют. Причина лежит на поверхности, и её недавно артикулировал Александр Лукашенко: ответственные за «идеологию» бюрократы не желают общих с Россией символов и мероприятий, они готовы идти на откровенный плагиат и создавать клоны — как в случае с «Днём вышиванки» или «Беларусь помнит», но не допускать конкуренции официозу.