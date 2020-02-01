Санкт-Петербург, 1 февраля, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») обвинил организаторов сноса СКК «Петербургский» и власти города в игнорировании общественного мнения и других поступках, которые привели к трагедии при обрушении.

Дарья Драй ИА REGNUM Руины СКК

Напомним, в результате обрушения кровли и большей части здания СКК днем 31 января погиб 29-летний сварщик, работавший на кровле. Здание спортивно-концертного комплекса почти полностью уничтожено.

«Мои соболезнования родным и близким Матвея Кучерова, которого фактически послали на смерть — судя по видео и переговорам, которыевыложила «Фонтанка», — написал Вишневский в соцсети.

Депутат также подверг резкой критике прозвучавшие после трагедии заявления гендиректора компании «СКА Арена» Игоря Забирана о том, что демонтаж здания СКК предполагал обрушение конструкций.

«Кто вас, вандалы, просил «демонтировать»? Очень спешили — чтобы поставить горожан перед фактом? Митинга 2 февраля против сноса СКК испугались?», — пишет Вишневский, имея в виду акцию в защиту СКК, запланированную и согласованную еще до обрушения.

«Яблочник» напомнил о депутатских слушаниях о судьбе СКК, которые состоялись 5 декабря 2019 года, о том, что он и депутат от КПРФ Александр Рассудов выступали категорически против проекта «реконструкции», подразумевавшей снос советского здания СКК ради строительства нового комплекса, требовали признать СКК объектом культурного наследия.

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Однако Заксобрание в целом не стало вмешиваться в ситуацию, Комитет по охране памятников (КГИОП) не принял заявку на включение СКК в перечень объектов культурного наследия, а Смольный 15 января подписал концессионное соглашение с инвестором.

«То, что произошло — не только большая трагедия (гибель человека), но и преступление перед городом и горожанами», — заявил Борис Вишневский.

Он считает его «исполнителями» тех, кто сносил здание, а «организаторами» — тех, кто подписал концессионное соглашение и «с широко закрытыми глазами следил за начавшимся еще в декабре под видом «противоаварийных работ» постепенным разрушением здания».

«А теперь лживые пропагандисты с федерального ТВ заявляют, что погибший рабочий, мол, сам виноват — нарушил правила безопасности. Ни словом не упоминая, что СКК сносили вопреки общественному мнению», — возмущен депутат Заксобрания Петербурга.

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Напомним, территория бывшего СКК «Петербургский» передана ООО «СКА Арена» в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса. Концессия рассчитана на 55 лет. Новый комплекс должен быть построен к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Он станет самой большой хоккейной ареной в мире.

Помимо арены инвестор должен будет обустроить общественное пространство вокруг стадиона.

«Стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей с вложением бюджетных средств на уровне не более 10 млрд рублей», — заявляли в «СКА Арена».