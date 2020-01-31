Санкт-Петербург, , 22:57 — REGNUM Компания «СКА Арена» считает, что снос СКК «Петербургский» в любом случае был необходим, поскольку здание находилось в аварийном состоянии, и предотвратил потенциальную угрозу обрушения во время проведения в СКК массовых мероприятий. Об этом заявил журналистам 31 января гендиректор компании-концессионера Игорь Забиран.

СКК «Петербургский» после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы хотели первым этапом действительно разобрать аварийную мембрану, а вторым этапом приступить к демонтажу несущих конструкций. Кровля состоит из 112 вант и опорного несущего кольца. При демонтаже 12 вант несущая конструкция обрушилась, не выдержав нагрузку, что показало аварийность здания. Как мы видим, своевременное начало реконструкции здания не дало при проведении массовых мероприятий свершиться трагедии, которая могла бы произойти», — сказал Забиран.

Напомним, 31 января во время демонтажа кровли рухнул спортивно-концертный комплекс 1979 года постройки, который градозащитники предлагали включить в список объектов культурного наследия. На его месте «СКА Арена» собирается возвести новый, самый большой в мире хоккейный стадион по концессии с городом.

Во время обрушения погиб рабочий, 1990 года рождения, его тело нашли под завалами. На видео, которое с дрона видно, как он бежит по крыше после начала катастрофы, но не успевает заскочить в люльку, подвешенную на кране, и падает вниз вместе со зданием.

Игорь Забиран заявил, что рабочий нарушил технику безопасности, выйдя из люльки без страховки, но компания материально всё равно поддержит его родителей.

«При производстве работ один из высотников нарушил технику безопасности. Он отстегнул страховку и вышел из люльки. Поэтому произошла трагедия, погиб человек. С нашей стороны мы будем оказывать поддержку его семье, родителям — все от нас зависящее. Полностью поможем в трудную минуту», — сказал Забиран.

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Добавим, что Игорь Забиран многие годы проработал в городской энергетике. В декабре 2018 года он несколько дней был советником на общественных началах в то время врио губернатора Александра Беглова. Однако потерял эту должность после интервью СМИ, в котором высказал позицию, не соответствующую официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга.

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Добавим также, что проект нового спортивного комплекса на месте СКК разрабатывает компания «ГорКапСтрой», контролируемая бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Лавленцевым.

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