Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM Сварщик Матвей Кучеров, погибший при обрушении СКК «Петербургский», оказался в опасности, потому что его подгоняли с земли. Такой вывод можно сделать из записей переговоров рабочих и организаторов работ, которые опубликовало 1 февраля петербургское интернет-издание «Фонтанка».

Обвалившаяся крыша СКК Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, обрушение металлической кровли и 80% самого здания СКК произошло около 15 часов в пятницу, 31 января, в момент резки вант, удерживавших кровлю. В результате ЧП погиб 29-летний рабочий из Карелии, его тело извлечено из-под завалов.

За несколько часов до трагедии Матвей Кучеров по просьбе журналистов закрепил на своей строительной каске экшн-камеру, которая снимала ход работ и записывала переговоры по рации между ним, его напарником Александром Бардыниным и коллегами с земли.

«Люльку с Кучеровым и Бардыниным поднимал телескопический кран — грузовой автомобиль с длинной стрелой. Машинист крана работал вслепую. Он не видел люльку, поднятую на крышу. Его ориентировали высотники по рации», — отмечает источник. Этот момент тоже сыграл свою роковую роль в трагедии.

Вскоре после начала работ стало понятно, что отрезать ванты газорезкой, находясь всё время в люльке, поставленной на крышу, неудобно: рабочим мешали металлические перила ограждения кольца, державшего крышу СКК, их тоже пришлось резать.

А работать со сваркой из люльки на весу — опасно.

«Над вантом находиться нельзя. Если он «взыграет», будут последствия. Он ударит по люльке, и полетите вы очень весело. Над кольцом обязательно находиться, над кольцом», — приказывали с «земли».

В результате скорость работ по разрезанию вант — а всего их было 112 — оказалась намного ниже той, что ожидалась, и это вызвало недовольство штаба.

«Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой», — сообщила «земля».

"Так можно?» — с недоверием отреагировал Кучеров, имевший опыт высотных работ и понимавший потенциальную опасность данного предложения.

Вскоре его напарник Александр получает еще одно распоряжение человека с земли и передает его Матвею:

«Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь».

«А как же я так буду?», — недоумевает Кучеров.

Однако он выполняет команду и начинает резать ванты, стоя прямо на кольце, но пристегнувшись к напарнику в люльке. Это действительно втрое ускоряет работу по резке, хотя сварщик жалуется на короткую страховочную веревку.

Во время перерыва рабочие вернули экшн-камеру журналистам. Ход событий непосредственно перед моментом трагедии можно реконструировать благодаря записям с коптера, снимавшего процесс демонтажа.

«Высотники старались еще больше сэкономить время <…> «Оптимизация» привела к тому, что люльку перестали перемещать по бетонному кольцу, а Кучеров отстегнулся от напарника и получил свободу действий. В 14 часов 55 минут, при отрыве пятнадцатого крепления, конструкция СКК не выдержала нагрузку и сложилась. Матвей Кучеров добежал до люльки, коснулся ее руками в плотных сварочных перчатках, но сорвался», — пишет «Фонтанка».

…За опасную работу на высоте рабочим обещали платить по восемь тысяч рублей в сутки. Это также следует из оставшихся записей переговоров.

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