Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM В Петербурге органы СКР продолжают доследственную проверку по факту обрушения Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», в результате чего погиб находившийся на крыше рабочий, а подлежащее демонтажу здание было за секунды почти полностью разрушено.

СКК «Петербургский» после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на месте ЧП и увидел, что осталось от уникального образца советской спортивной архитектуры, просуществовавшего ровно 40 лет.

Напомним, здание СКК, построенное в 1979 году, к Олимпиаде-80, рухнуло около 15 часов 31 января 2020 года во время работ по демонтажу — в то время, когда рабочие с помощью инструментов подрубали ванты, державшие металлическую «лепестковую» кровлю стадиона. Кровля «неожиданно» обрушилась, потянув за собой бетонное кольцо, к которому крепилась, а затем и большую часть стен здания.

Рабочий, находившийся на бетонном кольце без страховки, после начала обрушения не успел вскочить в люльку, висевшую на стреле подъемного крана, где его ждал товарищ, и оказался под завалами. Его тело позже нашли сотрудники МЧС. По данным СМИ, это 29-летний Матвей Кучеров из Петрозаводска.

Общая площадь обрушения составила 25−28 тысяч квадратных метров, уничтожено 80% здания, которое в любом случае собирались снести, чтобы освободить место под строительство новой большой спортивной арены. Она должна появиться к 2023 году, когда Петербург сможет принять матчи чемпионата мира по хоккею.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под свой на контроль ход и результаты доследственной проверки, поручив обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств ЧП.

На месте обрушения работают следователи ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. В то же время в помощь им по указанию Бастрыкина направлены также следователи-криминалисты центрального аппарата СК России.

«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается вся необходимая документация, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

…СКК, который в советские годы носил имя Владимира Ленина, а затем получил приставку «Петербургский», просуществовал ровно 40 лет. 31 января 1980 года был подписан приказ председателя комитета по физкультуре и спорту при Совете министров СССР №139, которым подтверждается приемка в эксплуатацию крытой спортивной арены на 25 тыс. мест.

Здание СКК проектировалось как замыкающее Аллею Героев Парка Победы, поэтому архитектурное решение для него было выбрано строгое и спокойное. Здание состояло из 56 несущих колонн, на которых закреплены части бетонного кольца, удерживающего с помощью 112 вант стальную мембрану перекрытия.

К столетию Эйфелевой башни во Франции был создан список величайших инженерных достижений XX века, куда, благодаря тонкой стальной мембране над гигантским пролетом в 160 метров, попал и СКК — наряду с туннелем под Ла-Маншем, норвежской платформой для добычи нефти в Северном море и транспортной эстакадой, соединившей все острова Японии.

Петербургские архитекторы и градозащитники долгое время противились «реконструкции» СКК, под которой не слишком скрывался неизбежный снос советского здания. Они просили переработать проект, чтобы он предусматривал сохранение основных конструкций СКК. Однако инвесторы при поддержке городских властей сумели добиться своего — проект создания нового спортивно-развлекательного комплекса на этом месте получил официальное одобрение.

Концессионное соглашение было заключено Смольным с инвестором — ООО «СКА Арена» — 15 января 2020 года. Площадь нового комплекса составит около 167 тысяч кв. метров, высота — 49 метров. Вместимость стадиона для хоккейных матчей составит 21,5 тысячи человек, для концертов — 23 тысячи человек. Помимо арены инвестор обязуется обустроить и озеленить общественное пространство вокруг стадиона.

«Стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей с вложением бюджетных средств на уровне не более 10 млрд рублей», — заявили в «СКА Арена» за несколько часов до обрушения.

…Как отмечают эксперты, случившееся 31 января ЧП никак не отразится на сроках реализации амбициозного проекта.

Оставшаяся часть СКК «Петербургский» Дарья Драй © ИА REGNUM

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