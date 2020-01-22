В одном из мини-отелей Перми насмерть обварились несколько человек. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гибель человека

06:46 20.01.2020 Ожоги получили семь человек. Четверо из них погибли.

06:46 20.01.2020 Ещё трое доставлены в больницу.

06:47 20.01.2020 Люди находились в цокольном этаже. Именно туда хлынул кипяток из разорванной трубы отопления.

06:47 20.01.2020 На месте работают экстренные службы.

06:48 20.01.2020 К месту ЧП прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

06:52 20.01.2020 В Перми скорая помощь прибыла к гостинице по ул. Советской Армии, 21, где насмерть обварились постояльцы, через 10 минут после поступления вызова, сообщила глава минздрава Пермского края Оксана Мелехова в Instagram. В настоящее время на месте ЧП медики продолжают нести дежурство. Читайте подробнее: На месте аварии в отеле Перми дежурит скорая помощь

06:57 20.01.2020 Пост министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram.

07:08 20.01.2020 Согласно информации, опубликованной на сайте мини-гостиницы, в отеле на улице Советской Армии всего пять номеров: люкс, два номера с двуспальными кроватями для семейных пар и влюбленных и два номера с односпальными кроватями. От гостевого дома «Карамель» за 5−10 минут добраться до центра города, поблизости есть городской транспорт. Читайте также: В Перми мини-отель, где обварились постояльцы, располагает пятью номерами

07:22 20.01.2020 В Перми на место смертельного ЧП, которое произошло утром 20 января в мини-отеле по ул. Советской Армии, выезжали губернатор Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, сообщает 59.ru. Читайте также: ЧП в отеле Перми: пострадавшие и семьи погибших получат помощь

07:23 20.01.2020 Руководитель пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова на своей странице в соцсети отметила, что на месте ЧП работают экстренные службы, в том числе спасатели Пермской городской службы спасения, дежурит семь бригад скорой помощи.

07:25 20.01.2020 Прорыв горячей воды в хостеле. Пермь. 112

07:34 20.01.2020 Число погибших из-за прорыва трубы в мини-отеле Перми «Карамель» выросло до пяти человек. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации. Ранее речь шла о четырех погибших, теперь, по предварительным данным, погибших пятеро. На месте работают следователи. В здание гостиницы доступ ограничен. Об этом: Число погибших в отеле Перми увеличилось

07:37 20.01.2020 В ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили информацию о пяти погибших в результате затопления горячей водой подвального помещения в хостеле «Карамель». "В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены 5 погибших, личности устанавливаются. Три человека самостоятельно покинули помещение, получили ожоги нижних конечностей. Госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

07:46 20.01.2020 В Перми после коммунальной аварии, повлекшей смерть людей, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю. По данным ведомства, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Читайте также: В Перми по факту гибели людей в отеле возбудили уголовное дело

07:56 20.01.2020 В пятиэтажном жилом доме по ул. Советской Армии, 21 в Перми из-за серьезной коммунальной аварии, когда прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул в подвал, жильцов не эвакуировали. Об этом сообщил и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. Он отметил, что в эвакуации жителей пятиэтажки не было необходимости. В настоящее время в доме и мини-отеле «Карамель», расположенном в подвальном помещении дома, отключено электричество. После проведения противоаварийных мероприятий, коммуникации восстановят, отметил Гончаров. Об этом: Смертельное ЧП в Перми: в жилом доме с отелем отключили электричество

08:05 20.01.2020 Прокуратура Пермского края и прокуратура Индустриального района Перми организовали проверку несчастного случая, который произошел в ночь на 20 января в мини-гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве. «В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, безопасность оказания и предоставления услуг на данном объекте», — сказали в прокуратуре. Читайте подробнее: По факту смертельного ЧП в отеле Перми прокуратура организовала проверку

08:17 20.01.2020 В Перми от мини-отеля «Карамель» в ожоговый центр утром 20 января доставлены три человека. Они получили сильные ожоги из-за коммунальной аварии, сообщила глава минздрава Прикамья Оксана Мелехова в Instagram. «Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней тяжести», — отметила Мелехова. Читайте также: В Перми медики оценили состояние госпитализированных из отеля постояльцев

08:19 20.01.2020 В Перми 20 января в результате коммунальной аварии, когда в пятиэтажном доме произошел прорыв трубы отопления, пострадали 11 человек. Пятеро погибли, трое доставлены в ожоговый центр, еще трое отказались от госпитализации, сообщила глава минздрава Прикамья Оксана Мелехова в Instagram. «Три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — отметила министр. Читайте также: В Перми из-за прорыва трубы отопления в мини-отеле пострадали 11 человек

08:25 20.01.2020 Пост министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram

08:31 20.01.2020 В Перми во время спасения людей в мини-отеле «Карамель» травмы получили спасатели. Об этом сообщает официальное сообщество службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района на своей странице в соцсети. Двое сотрудников службы спасения (мужчины в возрасте 34 и 59 лет) получили термические ожоги голеней. От госпитализации отказались. Третьей пострадавшей, которая отказалась ложиться в больницу, по информации медиков, стала 33-летняя администратор гостиницы. Читайте подробнее: В Перми, оказывая помощь людям в отеле, спасатели получили ожоги

08:40 20.01.2020 Первичный вызов бригады скорой помощи в мини-отель «Карамель» поступил в 01:54 местного времени 20 января (23:54 мск 19 января). Первая бригада прибыла на место в течение 10 минут. Всего на месте происшествия работало девять бригад (шесть оказывали помощь пострадавшим, три несли попеременное дежурство), сообщает сообщество службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района на своей странице в соцсети.

09:03 20.01.2020 Постояльцы мини-отеля «Карамель», расположенного по ул. Советской Армии в Перми, наряду с положительными отзывами в интернете оставляют и негативные, в которых указывают на отсутствие окон в номерах и в других помещениях гостиницы. По мнению Светланы, которая оставила свой отзыв о гостинице в 2018 году, отсутствие окон и вентиляции остро развивает чувство клаустрофобии. «Это ужас. Как тут получена лицензия — большой вопрос, надеюсь, мой отзыв поможет поскорее закрыться этому «отелю». Если Вы хотите отдохнуть, выспаться, при этом не бояться за свою жизнь, не останавливайтесь в этом отеле», — еще один отзыв относительно мини-отеля. Об этом: Постояльцы отеля в Перми, где погибли люди, жаловались на отсутствие окон

09:10 20.01.2020 Уголовное дело о гибели постояльцев мини-отеля в Перми передадут в центральный аппарат Следственного комитета России для наиболее полного и оперативного расследования. Такое указание дал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СКР. Для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Читайте подробнее: Дело о гибели людей в отеле Перми передадут в центральный аппарат СКР

09:12 20.01.2020 Губернатор Пермского края Максим Решетников побывал на месте смертельного ЧП на ул. Советской Армии в Перми и провел оперативное совещание, в ходе которого поручил министерству территориальной безопасности Пермского края держать ситуацию под контролем, а краевым министерству здравоохранения и министерству социального развития поручено оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших.

09:27 20.01.2020 В мини-гостинице Карамель по ул. Советской Армии в Перми из-за коммунальной аварии погибли пять человек. По данным издания «Коммерсантъ», произошел прорыв транзитной трубы 1962 года постройки. По предварительным данным, тепловая централь являлась бесхозной и только в конце 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания» (входит в состав компании «Т Плюс»), отмечает СМИ. Со ссылкой на собственный источник, «Коммерсантъ» сообщает также, что трагическому ЧП предшествовал еще один прорыв теплоцентрали — в 300 метрах от дома № 27 по ул. Советской Армии. В результате без горячего водоснабжения находится 20 жилых домов. Об этом: Прорыв транзитной трубы 1962 года постройки в Перми повлёк гибель людей

09:45 20.01.2020 Отсутствие эвакуационного выхода в мини-отеле «Карамель» по ул. Советской Армии в Перми повлекло массовую гибель людей из-за прорыва трубы отопления. Об этом утром 20 января на совете глав муниципальных образований заявил глава Прикамья Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. «Авария коммунальная, но так много жертв, поскольку в подвале была мини-гостиница без эвакуационного выхода», — сказал глава региона. Он также подчеркнул, что, с одной стороны, приходится беречь бизнес от давления, а с другой стороны, необходимо выполнять установленные правила. «Должен же быть здравый смысл. По итогам сделаем выводы, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и гостей», — отметил Максим Решетников. Читайте подробнее: «В отеле нет эвакуационного выхода» — губернатор о массовой гибели в Перми

10:12 20.01.2020 Аварии на участке теплоцентрали в Перми, в результате прорыва которой на улице Советской Армии погибли пятеро постояльцев мини-гостиницы «Карамель», были обычным делом. Об этом заявили местные жители. По словам горожан, ранее они много раз жаловались на мини-отель, однако «никто ничего не предпринимал», сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, сотрудница хостела сбежала из здания, как только полилась вода, и никого не попыталась разбудить. Об этом: Жители не единожды жаловались на отель в Перми, где погибли люди

10:16 20.01.2020 В Госдуме предложили запретить работу мини-отелей, расположенных в цокольных этажах и подвалах. Об этом: В Госдуме хотят запретить отели в цокольных этажах

10:22 20.01.2020 В Перми среди смертельно обварившихся постояльцев мини-отеля на улице Советской Армии есть ребёнок. Об этом: Среди погибших в мини-отеле в Перми есть ребёнок

10:34 20.01.2020 Гибель людей в мини-отеле. Фото: perm.sledcom.ru

10:42 20.01.2020 В Перми в рамках расследовании уголовного дела задержан собственник мини-отеля «Карамель», в котором в ночь на 20 января произошло смертельное ЧП, сообщает «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на свой источник. Читайте подробнее: В Перми задержан владелец отеля, где насмерть обварились постояльцы — СМИ

10:58 20.01.2020 В Перми для родственников пострадавших и погибших при ЧП в мини-отеле «Карамель» по ул. Советской Армии в Перми организована работа телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе — 8 (343) — 246−04−00. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. Подробности в материале: Для родственников пострадавших в пермском отеле открыта горячая линия

11:12 20.01.2020 В Перми госпитализированные постояльцы отеля «Карамель» проходят комплексное обследование и получают необходимое лечение, сообщил заведующий ожоговым центром города Андрей Бабиков. Он отметил, что в больницу в ночь на 20 января поступили три человека: 33-летняя женщина (35% тела поражено ожогами), 35-летний и 28-летний мужчины, у которых поражено 25% и 15% тела соответственно. Состояние женщины оценивается как тяжелое, состояние мужчин — средней тяжести. «В настоящее время больным проводится весь необходимый комплекс обследований и лечения, необходимый для данной категории больных», — сказал Андрей Бабиков. Об этом: Госпитализированные из отеля Перми люди проходят обследование и лечение

11:20 20.01.2020 Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков

11:42 20.01.2020 «Тяжёлый понедельник. Ночью произошла страшная авария. Из-за прорыва трубы в Индустриальном районе погибли 5 человек, один ребёнок», — написал на своей странице в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников. Он пообещал провести проверки по факту трагедии с правоохранителями и контролирующими службами, помочь пострадавшим и семьям погибших. «Отдельная благодарность мужикам-спасателям — сами получили ожоги, вытаскивая людей», — добавил губернатор.

11:52 20.01.2020 Как сообщает издание «Коммерсантъ», владельцами сети мини-отелей «Карамель» являются Анатолий Щербаков и его сын Сергей Щербаков. Мужчины владеют двумя отелями «Карамель» по Советской Армии, 21 и Екатерининская, 165. По данным портала 59.ru, Сергей Щербаков 20 января задержан при попытке к бегству.

12:10 20.01.2020 В пермском отеле на улице Советской Армии погибли девочка, которой было четыре года, и четверо взрослых. Читайте подробнее: В отеле Перми погибли четверо взрослых и четырёхлетняя девочка

12:34 20.01.2020 Губернатор Пермского края Максим Решетников. Фото: permkrai.ru

12:49 20.01.2020 В отеле «Карамель» в Перми среди пострадавших значатся двое спасателей. Они получили ожоги во время спасения людей. Читайте подробнее: Среди пострадавших в пермском отеле оказались двое спасателей

13:17 20.01.2020 Сайт мини-отеля «Карамель» в Перми прекратил работу. Ещё утром на нём выводилась информация о заведении и о номерах, а сейчас посетители видят пустую страницу и просьбу ввести логин и пароль. Читайте также: Сайт пермского отеля «Карамель» прекратил работу

13:18 20.01.2020 Дом № 21 по улице Советской Армии находится под управлением УК «Профи-Дом»

14:00 20.01.2020 Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Это связано с прорывом сетей отопления по улице Советской Армии в Индустриальном районе города. В результате произошло подтопление подвала дома №21, где располагался частный мини-отель, пять человек погибли. «В доме в данный момент отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия», — сообщается на сайте МО город Пермь.

14:09 20.01.2020 В Перми введён режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле на улице Советской Армии. Постановление подписал мэр Дмитрий Самойлов. В результате прорыва трубы затопило подвал дома №21 в Индустриальном районе. Там находился мини-отель. Читайте также: Гибель пяти человек в отеле Перми: введён режим ЧС

14:10 20.01.2020 Мэр Перми Дмитрий Самойлов. Фото: duma.perm.ru

14:12 20.01.2020 Для родственников пострадавших и погибших во время ЧП в отеле «Карамель» в Перми по вопросам и оказанию необходимой помощи организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе города по телефону (342) 246−04−00.

14:29 20.01.2020 В Перми 20 домов лишились отопления и горячей воды после аварии на теплосетях, повлекшей гибель пятерых постояльцев мини-отеля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Читайте подробнее: После трагедии в отеле Перми 20 домов остались без отопления

15:07 20.01.2020 Правовые основания для расположения хостела на цокольном этаже в доме в Перми, где произошла трагедия, остаются непрояснёнными. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24». «Это ужасная трагедия. Мне, например, пока совершенно непонятно, как хостел оказался в этом цокольном этаже, где проходили некие магистрали, прежде всего, тепловые сети. По большому счёту, его там быть не должно, потому что, насколько я понимаю ситуацию, — я думаю, более чётко мы поймём когда следственные органы проведут там соответствующие мероприятия. Но это, по всей видимости, было общее имущество собственников такого дома», — заявил Мельниченко. Подробности в материале: «Хостела, видимо, там было быть не должно» — Мельниченко о трагедии в Перми

15:09 20.01.2020 Напомним, после трагедии в мини-отеле организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе Перми. Родственники пострадавших и погибших могут звонить по номеру (342) 246−04−00.

15:10 20.01.2020 Находившаяся в отеле пятилетняя девочка была там вместе со своей матерью. Обе погибли.

15:11 20.01.2020 Гражданский кодекс России допускает размещение хостела в подвале и цокольном этаже, несмотря на то, что это может войти в определённое противоречие с нормами Жилищного кодекса. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24». «Тут надо понять, как он там оказался. С учётом того, что там размещаются коммуникации, то непонятно, кто давал вообще разрешение на то, чтобы хостел там находился. Потому что доступ к общедомовым инженерным коммуникациям для их постоянного обслуживания и эксплуатации, в соответствии с частью 1 статьёй 36 Жилищного кодекса, должен быть постоянный. Не предполагается, что там должно что-то находиться, что затрудняет обслуживание этих сетей», — заявил Мельниченко. «Вместе с тем есть часть 4 статьи 36 Гражданского кодекса, и там передача помещения общего имущества на квартиру в пользование иным лицам возможна лишь при принятии соответствующего решения собственников помещения. Это, в общем-то, не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц. Поэтому здесь надо понять, как этот хостел там возник», — подчеркнул он. Подробности в материале: Трагедия в Перми: «Собственники имеют право разместить хостел в подвале»

15:12 20.01.2020 Жилой дом на улице Советской Армии, 21 обслуживает ООО «УК «Профи-Дом», сообщает пресс-служба мэрии Перми. Именно в этом доме на цокольном этаже и находился мини-отель, пятеро постояльцев которого погибли.

15:32 20.01.2020 Теплосеть дома в Перми, где произошёл прорыв трубы и затопило хостел на цокольном этаже, должна была проверяться ведомствами даже несмотря на статус бесхозной. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24». «Здесь, мне кажется, надо разбираться. Потому что хостелы вообще-то проверяются. Они проверяются как властями местного самоуправления, так и территориальными подразделениями Ростехнадзора, пожарной службой и, соответственно, Роспотребнадзором», — заявил Мельниченко. «Здесь надо понять, на каком этапе должные лица принимали какие решения. Но то, что труба была бесхозной, — это, конечно, безобразие. И я думаю, что, к сожалению, такие случаи у нас будут не единичные по стране», — подчеркнул он. Читайте подробнее: «Такие случаи не единичные» — о бесхозной теплосети в пермском хостеле

15:39 20.01.2020 Трагедия в хостеле на цокольном этаже в пермском доме показала необходимость введения изменений в Жилищный кодекс РФ. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24». «Сегодня утром было совещание комитета и мы приняли решение в течение недели проанализировать нормативно-правовую законодательную базу, внести соответствующие предложения по законодательному урегулированию, чтобы больше такие ситуации не повторялись», — заявил Мельниченко. По его словам, изменения могут коснуться части 4 статьи 36 Жилищного кодекса. «Вот, наверное, здесь надо очень внимательно рассмотреть и закрыть такую возможность, потому что мы увидели ситуацию — размещался хостел, а там были инженерные коммуникации, которые высокую степень износа имели, в результате чего пострадали люди. Нам надо ввести запрет на размещение хостелов в подвальных и цокольных помещениях, где находятся инженерные коммуникации, обеспечивающие лиц, проживающих в доме. Это мнение членов нашего комитета», — указал он. Подробности в материале: Трагедия в пермском хостеле может привести к изменениям в Жилищном кодексе

16:25 20.01.2020 Прорыв горячей воды в хостеле. Пермь. Фото службы 112

16:30 20.01.2020 [[[video-0]]] Мини-отель «Карамель» в Перми после после прорыва трубы с кипятком. Видео СК РФ

16:35 20.01.2020 В Индустриальном районе Перми началось устранение дефекта на магистральном теплопроводе. Противоаварийные работы планируют завершить к 21:30 местного времени (19:30 мск) и возобновить теплоподачу в жилой фонд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. На данный момент без тепла остаётся 14 жилых домов. В ликвидации аварии задействованы 14 рабочих и четыре единицы техники. Подробности в материале: В Перми из-за прорыва трубы без отопления остаётся 14 домов

17:09 20.01.2020 Семьям погибших и пострадавшим от прорыва трубы в частном пермском отеле окажут материальную помощь. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

17:09 20.01.2020 По поручению губернатора Максима Решетникова, средства будут направлены из резервного фонда правительства Пермского края.

17:11 20.01.2020 По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Пострадавшие — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

17:25 20.01.2020 В настоящее время продолжается работа социальных служб с близкими и родственниками пострадавших.

18:18 20.01.2020 После ЧП, которое произошло в ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель», в Перми проверят все мини-отели и хостелы. В проведении комплексных проверок задействуют разные ведомства, в том числе полицию, сообщает 59.RU.

18:34 20.01.2020 В Перми к 22:30 местного времени (20:30 мск) 20 января планируют полностью восстановить теплоснабжение в жилом секторе в Индустриальном районе Перми. В настоящее время продолжаются противоаварийные работы по ликвидации прорыва на тепломагистрали по ул. Советской Армии. Планируется, что ООО «Пермская сетевая компания» завершит работы на тепловой сети диаметром 400 мм к 21:30, после этого начнется заполнение системы теплоносителем. На данный момент дефект локализован. Отопление в 25 жилых домов подается со сниженными параметрами.

18:35 20.01.2020 Владелец хостела, где сегодня произошла трагедия, задержан.

18:39 20.01.2020 Хозяин хостела Сергей Щербаков подавал в суд на Пермскую сетевую компанию. Он хотел взыскать 337 тысяч рублей за затопление. Заседание должно было состояться 29 января, сообщает ИА «КМВ Новости».

20:43 20.01.2020 В хостеле, по словам местных жителей, часто останавливались люди из области, приезжавшие на лечение в Пермь. Недалеко от него сразу несколько больниц, сообщает Федеральное агентство новостей.

20:48 20.01.2020 Администрация города: в Индустриальном районе Перми начался запуск тепла в дома после устранения аварии на магистральном теплопроводе.

20:49 20.01.2020 Как уточнили в администрации, все необходимые работы по устранению аварии на магистральном теплопроводе аварийной бригадой ООО «Пермская сетевая компания» завершены. В данный момент началось заполнение системы теплоснабжения домов, отключенных от тепла в ходе аварии.

20:50 20.01.2020 Напомним, что без тепла оставалось 14 жилых домов.

20:57 20.01.2020 В дома Индустриального района Перми возвращаются отопление и горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Об этом: Отопление возвращается в дома Перми, отключённые после трагедии в отеле

06:26 21.01.2020 В Перми семьи погибших в мини-отеле «Карамель» получат по 500 тыс. рублей, а пострадавшие — 200−300 тыс. рублей. Читайте подробнее: Семьи погибших в отеле Перми получат по 500 тыс. рублей

07:22 21.01.2020 В Перми мини-отель «Карамель», где в ночь на 20 января произошло смертельное ЧП, должны были закрыть до 20 февраля 2020 года согласно предписанию ГУ МЧС по региону. Ведомство выявило многочисленные нарушения правил безопасности, сообщают СМИ. Однако владельцы гостиницы, видимо, тянули до последнего с закрытием. Трагедии можно было бы избежать, если бы собственник оперативно отреагировал на предписание. По данным портала readovka.ru, согласно документам, помещение мини-отеля «Карамель» является пунктом по приему стеклотары. Подробности в материале: В Перми могли избежать массовой гибели людей в мини-отеле

08:07 21.01.2020 В Индустриальном районе Перми в ночь на 21 января восстановили теплоснабжение во всех жилых домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. В течение дня 20 января специалисты ООО «Пермская сетевая компания» провели земляные работы на участке между ул. Советской Армии и Чайковского, обнаружили место прорыва и занимались ликвидацией дефекта. Ночью началось заполнение системы отопления в домах, которые были отключены от тепла из-за коммунальной аварии. Подробности в материале: В Перми устранили серьёзную аварию на тепломагистрали

11:12 21.01.2020 Контролирующие органы Пермского края приступили к проверке всех хостелов и мини-отелей после гибели людей в мини-отеле «Карамель». Об этом сообщила 21 января старший помощник прокурора региона Юлия Гайнанова. Об этом: Все мини-гостиницы Пермского края проверяют после трагедии с кипятком

12:49 21.01.2020 К краевой помощи семьям погибших и пострадавших в результате прорыва трубы отопления в мини-отеле «Карамель» будут добавлены дополнительные выплаты из бюджета Перми, сообщает пресс-служба мэрии.

12:58 21.01.2020 В Перми 21 января комиссия по ЧС собралась на внеплановом заседании. Оно началось с минуты молчания. Обсуждались причины ЧП и его ликвидация. Читайте также: В Перми заседание комиссии по ЧС начали с минуты молчания

13:08 21.01.2020 Пострадавшие и семьи погибших в мини-отеле «Карамель» в Перми получат дополнительную помощь из городского бюджета. Такое решение принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Семьи погибших получат 200 тысяч рублей, пострадавшие — 100 тысяч рублей из муниципального бюджета. Город оказывает психологическую поддержку семьям погибших людей, а также помощь в организации похорон. Подробности в материале: Пострадавшим и семьям погибших в отеле Перми помогут за счёт бюджета города

13:27 21.01.2020 В Перми после следственных мероприятий, которые проводятся в рамках уголовного дела о гибели людей в мини-отели «Карамель», обследуют пятиэтажный жилой дом № 21 по ул. Советской Армии. Именно в этом здании находилась мини-гостиница «Карамель», где погибли пять человек. Решение об обследовании дома принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Глава города Дмитрий Самойлов поручил главе Индустриального района организовать обследование фундамента, несущих конструкций и внутренних коммуникаций здания. Перед департаментом жилищно-коммунального хозяйства и Пермской сетевой компанией поставлена задача — следить за температурным режимом в доме. Стоит отметить, что ранее дом прошел традиционную проверку готовности к зиме. Подробности в материале: В Перми обследуют дом, в подвале которого находился скандальный мини-отель

15:03 21.01.2020 Следственный комитет на месте трагедии в Перми Следственный комитет РФ

15:42 21.01.2020 «Пермская сетевая компания» (ПСК) выплатит компенсации родственникам погибших в отеле «Карамель», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. «ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведет выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 млн рублей на каждого погибшего», — говорится в сообщении.

16:05 21.01.2020 Компенсации в размере 0,5 млн рублей от «Пермской сетевой компании» будут выплачены семьям пострадавших.

16:29 21.01.2020 Фото с места происшествия из Инстаграма губернатора Пермского края Максима Решетникова

16:49 21.01.2020 «Для города это очень тяжелая человеческая потеря. Гостиницы, хостелы и отели должны быть безопасны для гостей. Основной вопрос в данном случае — каким образом место круглосуточного пребывания людей оказалось в подвале. В этом разберутся правоохранительные органы, но то, что в подобных условиях гости нашего города не должны жить — это факт», — заявил глава Перми Дмитрий Самойлов.

17:06 21.01.2020 Глава Перми Дмитрий Самойлов провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. facebook.com/gorodpermru

18:07 21.01.2020 В ходе сегодняшнего совещания в мэрии Перми официально подтвердилась ранее озвученная информация о том, что в «Пермской сетевой компании» (ПСК) о прорыве магистрального теплопровода узнали до того, как кипяток хлынул в помещения гостиницы, сообщают «Вести Пермь». Отмечается, что специалисты сетевой компании не сумели быстро найти место прорыва и не перекрыли трубу, так как никто не спрогнозировал возникновения тяжких последствий.

18:44 21.01.2020 На месте трагедии в Перми. permkrai.ru

19:37 21.01.2020 Дом, в подвале которого находится гостиница «Карамель», обслуживает УК «Профи-Дом». По словам инженеров управляющей компании, они неоднократно пытались попасть внутрь, чтобы оценить состояние коммуникаций. Но в доступе им постоянно отказывали. «Стены зашиты гипсокартоном, за которыми и находятся инженерные коммуникации: отопление, транзитные трубопроводы. Мы не обращались в органы, а к собственнику. Но ответа не последовало», — сообщил телеканалу «Вести Пермь» заместитель управляющей компании «Профи-Дом» Алексей Шахаров.

21:05 21.01.2020 К месту трагедии в Перми люди сегодня весь день несли цветы и игрушки, сообщают «Вести Пермь».

21:57 21.01.2020 Местные СМИ сообщают, что прямо напротив гостиницы, где произошла трагедия, находится краевой онкологический диспансер. В хостеле «Карамель» часто останавливались люди, приезжающие на консультации к медикам, и можно предположить, что условия проживания для них были не важны в сравнении с близостью к больнице.

07:08 Отопление. (cc) Josh Wedin