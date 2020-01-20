Пермь, , 06:40 — REGNUM В Перми в ночь на 20 января произошло ЧП в гостинице. Из-за коммунальной аварии, получили ожоги семь человек, их них, по предварительным данным, для четверых травмы оказались смертельными, сообщают СМИ.

В частном отеле ул. Советской Армии прорвало трубу отопления. Горячая вода хлынула в помещения, расположенные на цокольном этаже. Семь постояльцев получили ожоги. Из них насмерть обварились четыре человека, трое госпитализированы.

На месте происшествия находятся экстренные службы, в гостиницу, где пострадали люди, выехал губернатор Максим Решетников.