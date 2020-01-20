Пермь, , 08:15 — REGNUM В Перми от мини-отеля «Карамель» в ожоговый центр утром 20 января доставлены три человека. Они получили сильные ожоги из-за коммунальной аварии, сообщила глава минздрава Прикамья Оксана Мелехова в Instagram.

«Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней тяжести», — отметила Мелехова.

Напомним, в Перми 20 января в пятиэтажном жилом доме прорвало трубу отопления, кипяток хлынул на цокольный этаж, где расположен мини-отель. В результате пять человек обварились насмерть, три человека госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, проверку проводит прокуратура.