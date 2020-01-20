Пермь, , 07:07 — REGNUM Гостевой дом в Перми по ул. Советской Армии, 21, где 20 января произошло смертельное ЧП, располагает всего пятью номерами.

Согласно информации, опубликованной на сайте мини-гостиницы, в отеле на улице Советской Армии всего пять номеров: люкс, два номера с двуспальными кроватями для семейных пар и влюбленных и два номера с односпальными кроватями. От гостевого дома «Карамель» за 5−10 минут добраться до центра города, поблизости есть городской транспорт.

Напомним, утром 20 января в мини-отеле из-за коммунальной аварии пострадали семь постояльцев: трое госпитализированы, четверо погибли. В гостинице прорвало трубу отопления и кипяток хлынул на цокольный этаж.