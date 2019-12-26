Жёсткая посадка Ми-8 в Красноярском крае – трансляция
Ранее СМИ сообщали о том, что на борту Ми-8, совершившего жёсткую посадку в Красноярском крае, находились 29 человек.
Об этом: В Красноярском крае жёстко приземлился вертолёт, есть пострадавшие
По данным краевого ГУ МЧС, Ми-8 совершил жёсткую посадку с опрокидыванием на бок. ЧП произошло 25 декабря в районе н. п. Байкит. Информация о вынужденной посадке вертолёта авиакомпании «КрасАвиа» поступила в 12:45 по местному времени.
Подробности: Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае
В Красноярском крае в причинах жесткой посадки вертолета Ми-8 будет разбираться специальная комиссия, сообщили 25 декабря в пресс-службе авиакомпании-перевозчика «КрасАвиа».
Читайте подробнее: В Красноярском крае создали комиссию для расследования жесткой посадки Ми-8
По имеющейся информации, причиной аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае стал снежный вихрь.
Об этом: Аварийная посадка вертолёта Ми-8 произошла из-за снежного вихря
Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Затем стало известно, что их число увеличилось до шести человек.
Подробности: Жесткая посадка Ми-8 под Красноярском: число пострадавших возросло до шести
Региональное управление МЧС опубликовало фотографию вертолёта, который совершил жёсткую посадку на севере Красноярского края. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.
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Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в Красноярском крае возросло до 12 человек.
По последним данным, в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае пострадали 15 человек. Об этом 25 декабря сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Ранее речь шла о шести получивших травмы.
За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.
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Все 15 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, двое госпитализированы, жизнеугрожающих состояний нет, заверили в красноярском минздраве.
Подробности в материале: ЧП с Ми-8 в Красноярском крае: количество пострадавших растёт
Совершивший в Красноярском крае жёсткую посадку вертолёт был новым, сообщил «Интерфаксу» министр транспорта региона Константин Димитров.
Напомним, уголовное дело по факту авиапроисшествия с Ми-8 в Красноярском крае было возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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Вертолет Ми-8, который совершил вынужденную жёсткую посадку возле села Байкит на севере Красноярского края, был новым. Об этом 25 декабря сообщили в региональном минтрансе.
Об этом: Совершивший жесткую посадку вертолет Ми-8 в Красноярском крае был новым
Появилась информация о том, что число пострадавших при крушении Ми-8 в Красноярском крае выросло до 16 человек.
Совершивший жёсткую посадку Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.
Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 16 человек, сообщили 25 декабря в экстренных службах региона.
Читайте подробнее: Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Красноярском увеличилось
Комиссию по расследованию факта жёсткой посадки вертолёта Ми-8 около села Байкит в Красноярском крае сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте МАК.
Подробности в материале: МАК расследует жёсткую посадку вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
Скорая помощь. Фото: 39.mchs.gov.ru
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на нарьян-марский авиаотряд, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в 30 км к западу от поселка Харута на территории республики Коми, а не на территории Ненецкого АО.
На месте жёсткой посадки вертолета Ми-8. Фото: 24.mchs.gov.ru
Фото: Следственный комитет РФ
Напомним, по состоянию на 25 декабря из 16 пострадавших были госпитализированы пятеро, в том числе пилот вертолёта. Двое — с переломами конечностей, трое — с ушибами лёгкой тяжести. У всех пациентов диагностируют травмы лёгкой и средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет, утверждают в краевом минздраве.
Семеро человек госпитализированы после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили 26 декабря журналистам в минздраве региона.
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По состоянию на 26 декабря госпитализировано семь пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом минздраве.
25 декабря сообщалось о пятерых госпитализированных. В том числе в больнице находится пилот воздушного судна.
Общее количество обратившихся за медпомощью не изменилось — 16 человек. У двоих травмы средней степени тяжести, у остальных — лёгкие.
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