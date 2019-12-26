В Красноярском крае 25 декабря вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района, попав в снежный вихрь. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «КрасАвиа». По данным СКР, на его борту находились 24 человека. Точное количество пострадавших устанавливается, возбуждено уголовное дело.

24.mchs.gov.ru Вертолёт Ми-8, совершивший жёсткую посадку в Красноярском крае

11:35 25.12.2019 Ранее СМИ сообщали о том, что на борту Ми-8, совершившего жёсткую посадку в Красноярском крае, находились 29 человек. Об этом: В Красноярском крае жёстко приземлился вертолёт, есть пострадавшие

11:40 25.12.2019 По данным краевого ГУ МЧС, Ми-8 совершил жёсткую посадку с опрокидыванием на бок. ЧП произошло 25 декабря в районе н. п. Байкит. Информация о вынужденной посадке вертолёта авиакомпании «КрасАвиа» поступила в 12:45 по местному времени. Подробности: Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае

11:42 25.12.2019 В Красноярском крае в причинах жесткой посадки вертолета Ми-8 будет разбираться специальная комиссия, сообщили 25 декабря в пресс-службе авиакомпании-перевозчика «КрасАвиа». Читайте подробнее: В Красноярском крае создали комиссию для расследования жесткой посадки Ми-8

11:47 25.12.2019 По имеющейся информации, причиной аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае стал снежный вихрь. Об этом: Аварийная посадка вертолёта Ми-8 произошла из-за снежного вихря

11:52 25.12.2019 Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Затем стало известно, что их число увеличилось до шести человек. Подробности: Жесткая посадка Ми-8 под Красноярском: число пострадавших возросло до шести

12:13 25.12.2019 Региональное управление МЧС опубликовало фотографию вертолёта, который совершил жёсткую посадку на севере Красноярского края. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Читайте также: Обнародованы фото с места жёсткой посадки Ми-8 под Красноярском

12:15 25.12.2019 Фото с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8, 24.mchs.gov.ru

12:16 25.12.2019 Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в Красноярском крае возросло до 12 человек.

12:30 25.12.2019 По последним данным, в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае пострадали 15 человек. Об этом 25 декабря сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Ранее речь шла о шести получивших травмы. За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. Читайте также: Уточнённые данные: 15 человек пострадали при жёсткой посадке Ми-8

12:31 25.12.2019 Все 15 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, двое госпитализированы, жизнеугрожающих состояний нет, заверили в красноярском минздраве. Подробности в материале: ЧП с Ми-8 в Красноярском крае: количество пострадавших растёт

12:33 25.12.2019 Совершивший в Красноярском крае жёсткую посадку вертолёт был новым, сообщил «Интерфаксу» министр транспорта региона Константин Димитров.

13:08 25.12.2019 Напомним, уголовное дело по факту авиапроисшествия с Ми-8 в Красноярском крае было возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Читайте также: По факту жёсткой посадки Ми-8 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

13:14 25.12.2019 Вертолёт Ми-8. 24.mchs.gov.ru

13:15 25.12.2019 Вертолёт Ми-8. 24.mchs.gov.ru

13:31 25.12.2019 Вертолет Ми-8, который совершил вынужденную жёсткую посадку возле села Байкит на севере Красноярского края, был новым. Об этом 25 декабря сообщили в региональном минтрансе. Об этом: Совершивший жесткую посадку вертолет Ми-8 в Красноярском крае был новым

13:40 25.12.2019 Появилась информация о том, что число пострадавших при крушении Ми-8 в Красноярском крае выросло до 16 человек.

13:52 25.12.2019 Совершивший жёсткую посадку Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.

13:59 25.12.2019 Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 16 человек, сообщили 25 декабря в экстренных службах региона. Читайте подробнее: Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Красноярском увеличилось

14:37 25.12.2019 Вертолёт Ми-8. 24.mchs.gov.ru

15:21 25.12.2019 Комиссию по расследованию факта жёсткой посадки вертолёта Ми-8 около села Байкит в Красноярском крае сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте МАК. Подробности в материале: МАК расследует жёсткую посадку вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

16:01 25.12.2019 Скорая помощь. Фото: 39.mchs.gov.ru

16:04 25.12.2019 Как сообщает РИА Новости со ссылкой на нарьян-марский авиаотряд, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в 30 км к западу от поселка Харута на территории республики Коми, а не на территории Ненецкого АО.

17:08 25.12.2019 На месте жёсткой посадки вертолета Ми-8. Фото: 24.mchs.gov.ru

23:00 25.12.2019 Фото: Следственный комитет РФ

06:06 Напомним, по состоянию на 25 декабря из 16 пострадавших были госпитализированы пятеро, в том числе пилот вертолёта. Двое — с переломами конечностей, трое — с ушибами лёгкой тяжести. У всех пациентов диагностируют травмы лёгкой и средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет, утверждают в краевом минздраве.

06:19 Семеро человек госпитализированы после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили 26 декабря журналистам в минздраве региона. Читайте также: Увеличилось число госпитализированных при крушении Ми-8 в Красноярском крае