В Совфеде 23 декабря 2019 года в рамках «правительственного часа» выступает глава МИД России Сергей Лавров. Министр расскажет об актуальных проблемах внешней политики России и ответит на вопросы сенаторов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

10:05 23.12.2019 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на введенные Соединенными Штатами санкции, но так, чтобы не нанести себе ущерб. Читайте также: Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

10:13 23.12.2019 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у США больше нет никаких отговорок, чтобы не продлевать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Читайте также: У США нет отговорок не продлевать СНВВ-3 — Лавров

10:34 23.12.2019 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже от разведения сил и средств на всей линии фронта в Донбассе свидетельствует о том, что у него связаны руки. Читайте также: У Зеленского связаны руки — Лавров

10:40 23.12.2019 Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не может поддержать разведение сил в Донбасе, так как это является «очень отдалённой целью», достижение которой займет не менее 7 — 10 лет. Читайте также: Лавров о позиции Зеленского: разведение сил в Донбассе займет около 10 лет

10:48 23.12.2019 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания министра иностранных дел Хайко Мааса и канцлера Ангелы Меркель о том, что Германию может защитить только НАТО, вызывают удивление. Читайте также: Лавров удивился высказываниям о роли НАТО в защите Германии от России

11:02 23.12.2019 Совфед начинает «правительственный час», выступает глава МИД Сергей Лавров.

11:02 23.12.2019 Лавров признателен за возможность выступить, МИД ценит интерес законодателей к работе министерства, активное задействование методов парламентской дипломатии.

11:04 23.12.2019 Лавров отметил, что ситуация в мире остается весьма и весьма напряженной. США пытаются затормозить формирование более справедливой системы мироустройства. В одностороннем порядке демонтируется система обеспечения безопасности, строятся планы по милитаризации космоса. Растет финансирование НАТО.

11:06 23.12.2019 Сергей Лавров на Совете Федерации. 23.12.2019 . council.gov.ru

11:06 23.12.2019 Глава МИД констатирует стремление США подменить коллективную работу в ООН келейными сходками, а решение навязывать всем остальным. Россия препятствует воплощению этих замыслов. Давление не заставит Россию отойти от отстаивания защиты международных правил. Сами мы к конфронтации не стремимся. Россия продвигает позитивную международную повестку, используем потенциал членства в международных организации, прежде всего в ООН и «двадцатке».

11:07 23.12.2019 Фокус политики смещается в Евразию, говорит Лавров. Он отметил развитие СНГ, Союзного государства. Особо отметил сотрудничество в рамках ЕАЭС.

11:08 23.12.2019 Лавров отметил сотрудничество РФ и Китая. Продвигается привилегированное партнерство с Индией. БРИК продолжает действовать, констатировал он.

11:09 23.12.2019 Лавров не видит препятствий для участия Евросоюза в «Один пояс, один путь».

11:09 23.12.2019 Лавров также коснулся взаимоотношений с США. Мяч на стороне США, указал он.

11:10 23.12.2019 Лавров отметил сохранение сирийской государственности. РФ и дальше намерена содействовать стабилизации в регионе, бороться в терроризмом.

11:11 23.12.2019 Конфликт на Украине преодолеть возможно через Минские соглашения, заявил Лавров. «Мы готовы и далее осуществлять посреднические функции», — заявил он, отметив намерение отстаивать права русскоязычных жителей.

11:12 23.12.2019 Лавров заявил, что 2020 год пройдет под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

11:13 23.12.2019 МИД намерен и далее содействовать росту международных контактов регионов, сказал Лавров.

11:15 23.12.2019 Ситуация в мире остаётся весьма напряжённой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ. «Наши американские коллеги со своими союзниками пытаются остановить, в том числе силовыми методами, объективный процесс формирования более демократичной полицентричной системы мироустройства, пытаются сдержать развитие новых мировых центров», — сказал он. Об этом: Лавров: США пытаются остановить формирование новых мировых центров

11:15 23.12.2019 Сергей Лавров на Совете Федерации.23.12.2019. council.gov.ru

11:17 23.12.2019 Сенатор Ковитиди попросила оценить заявление Меркель и ситуацию с санкциями по «Северному потоку — 2». Лавров поражен заявлениями из Берлина. «Насчет санкций — и говорить нечего», — указал он.

11:18 23.12.2019 Ольга Ковитиди задает вопросы Сергею Лаврову. 23.12.2019 . council.gov.ru

11:20 23.12.2019 Сенатор Иконников спросил про курорт «Камчия» в Болгарии. С 2015 года вопрос не решен, комплекс может быть потерян. Он предложил создать там гуманитарный центр для продвижения интересов РФ. «Это уникальный образец мягкой силы», — заявил Лавров. МИД тревожит, что накопились негативные тенденции, ряд зданий закрыт, ряд зданий находится в аренде, есть долги по налогам. МИД подготовил записку, где особое место было уделено преодолению кризиса вокруг комплекса. Было предложено мэрии Москвы перевести эту собственность в федеральную. Но бюрократическая машина вращается медленно, говорит Лавров. Вопрос будет рассмотрен на заседании Совбеза.

11:21 23.12.2019 Сенатор Василий Иконников. council.gov.ru

11:22 23.12.2019 Сенатор Цеков спросил про отношения ЕС, США к факту воссоединения Крыма с Россией, высказываемые в кулуарах. Лавров заявил, что «все всё понимают». «Я не буду рассказывать о дискуссиях, но серьезные люди все давно все поняли», — сказал он.

11:23 23.12.2019 Страны Запада предложили замену универсальному многостороннему формату — «келейные сходки». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ. Он рассказал, что из-за неготовности принять реалии многополярности появилась придуманная в ряде западных столиц концепция «порядка, основанного на правилах», цель которой — подменить нормы международного права набором собственных внешнеполитических установок, которые каждый раз варьируются в зависимости от политической конъюнктуры. Читайте подробнее: Лавров: Запад хочет подменить многосторонний формат «келейными сходками»

11:29 23.12.2019 Сенатор Климов отметил диалог по межпарламентским контактам по снижению вмешательства в суверенные дела, есть идея разработать международный документ о закреплении невмешательства в суверенные дела государств. Лавров заверил, что МИД приветствует позицию российских парламентариев. Генассамблея ООН приняла ранее резолюцию, затем через пять лет, в 1970-м, принята декларация о дружественных отношениях между государствами, в 1981 г. — декларация о недопустимости интервенции.

11:30 23.12.2019 Сейчас развивать тезисы в обязывающий документ можно и нужно, но шансов на его одобрение в таком формате, который бы обеспечивал реализацию, мы не видим, заявил Лавров.

11:30 23.12.2019 Сенатор Андрей Климов. council.gov.ru

11:33 23.12.2019 Сенатор Смирнов обратил внимание на финансирование Россотрудничества и центров. Лавров видит в целом актуальную проблему финансирования. Было специальное совещание, посвященное этой теме и теме финансирования конкретных проектов. «Есть поддержка президента, она пока не материализовалась в конкретные решения правительства», — сказал он.

11:34 23.12.2019 Россию хотят наказать за самостоятельность, но давление не заставит отойти от отстаивания своих интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ. Он отметил, что Россию пытаются «наказать за самостоятельность и независимость в международных делах», однако страна продолжит отстаивать национальные интересы. Читайте также: Россию пытаются наказать за независимость — Лавров

11:36 23.12.2019 Сенатор Белоусов задал вопрос о популяризации русского языка в Монголии и обратил внимание на активизацию США перед выборами в этой стране. Лавров отметил опыт повышения квалификации местных преподавателей. «Это весьма эффективная схема», — заявил Лавров, отметив, что схема опробована в Таджикистане. Она сейчас распространяется и на Монголию, это один из приоритетных вопросов.

11:38 23.12.2019 Сенатор Александров обратил внимание на юбилей Ялтинской конференции. Лавров заявил, что эта памятная дата будет отмечаться. «Мы обсуждали с американскими коллегами ситуацию, которая складывается вокруг 9 мая», — сказал он. Трамп получил приглашение принять участие в Параде 9 мая в Москве, он не скрывал свою заинтересованность.

11:39 23.12.2019 Сенатор Косачёв проинформировал, что мероприятия, посвященные юбилею Ялтинской конференции, пройдут в Ялте по линии Совфеда.

11:43 23.12.2019 Сенатор Хамчиев напомнил о ситуации с задержанием российских студентов в Египте, вопрос не решен, известна судьба четырех. Лавров заверил, что меры принимаются с момента задержания по обвинению в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). МИД обращался с просьбами предоставить данные о судьбе граждан РФ, но все идет в режиме секретности. «24 раза мы обращались с просьбой обеспечить консульский доступ, удовлетворено две просьбы», — говорит министр. О пятом гражданине — Дугиеве — ничего не известно.

11:44 23.12.2019 Спикер Совфеда Матвиенко попросила Косачёва подготовить обращение о судьбе граждан в Египте к главе верхней палате парламента Египта.

11:45 23.12.2019 Сенатор Виктор Смирнов. council.gov.ru

11:46 23.12.2019 Фокус международной политики смещается с Евроатлантики в Евразию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ. По его словам, для России это направление стало безусловным приоритетом. В качестве примера он привёл работу в рамках СНГ, Союзного государства с Белоруссией и ОДКБ. Читайте также: Лавров рассказал о смещении фокуса международной политики

11:47 23.12.2019 Валентина Матвиенко. 23.12.2019 . council.gov.ru

11:48 23.12.2019 Сенатор Нарусова задала исторический вопрос: в 1989 году коллеги приняли акты, дав оценку пакту Молотова —Риббентропа, предпринимаются попытки переоценки документа, каково отношение МИД? Лавров отметил, что оценка давалась на основе тех знаний. Мы наблюдаем в последние годы, как начинается настоящая историческая агрессия против нашей страны. Бывший СССР обвиняют чуть ли не в том, что мы с Гитлером несем равную ответственность за развязывание Второй мировой войны, указал Лавров. «Единственным ответом является углубление в источники, в документы», — заявил он.

11:49 23.12.2019 Людмила Нарусова. 23.12.2019 . council.gov.ru

11:50 23.12.2019 Сенатор Фадзаев спросил об упрощении процедуры пересечения границы между РФ и Южной Осетией. «Там какие-то проблемы возникают при пересечении границ? Там же безвизовый режим», — сказал Лавров.

11:51 23.12.2019 Сенатор Арсен Фадзаев. council.gov.ru

11:52 23.12.2019 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Лаврова проинформировать о визите в США. Также она обеспокоена деградацией международных институтов, в частности ВТО, МАГАТЭ, ВАДА и прочее.

11:55 23.12.2019 Лавров заявил, что в ходе его визита в США обсуждались все вопросы, по ряду направлений «возобновилось нормальное взаимодействие», в частности в сфере борьбы с терроризмом. Консультации налажена по Сирии, есть канал взаимодействия по Корейскому полуострову. Лавров допустил новое кризисное измерение по Корейскому полуострову. Обсуждалась тема СНВ-3.

12:00 23.12.2019 Связка России и Китая играет стабилизирующую роль в мировой политике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ. «Российско-китайская внешнеполитическая связка играет важную стабилизирующую роль в мировых делах», — сказал он. Читайте также: Лавров рассказал о стабилизирующей роли РФ и Китая в мировых делах

12:01 23.12.2019 Лавров также считает тревожной тенденцию внедрения США изобретенных правил, но и «приватизацию» секретариата, сотрудников и экспертов международных организаций. Он напомнил про ситуацию вокруг якобы химической атаки в Думе. Решения ВАДА принимаются полутора десятками людей, добавил Лавров. Он напомнил, что допинговые правила нарушаются в других странах, и отметил политизированность обвинений России.

12:02 23.12.2019 Лавров призвал отстаивать универсальные нормы, закрепленные в Уставе ООН, в конвенциях.

12:03 23.12.2019 Начинаются выступления в рамках «правительственного часа».

12:04 23.12.2019 Россия готова к контактам с Соединёнными Штатами Америки на условиях баланса интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ. «Что касается Соединённых Штатов, то, как уже говорили ранее, готовы к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов», — сказал он. Об этом: Лавров о контактах с США: «Мяч на американской стороне»

12:06 23.12.2019 Сенатор Пушков обратил внимание на опубликованный рейтинг международного могущества, на первом месте США, на втором — РФ, на третьем — Китай. Сенатор сказал, что «наша политика очень успешно справляется с вызовами». Там нарастает усталость от американского диктата, говорит парламентарий, санкционная политика также подрывает авторитет США. Россия предлагает альтернативную модель международных отношений, этот ресурс очень востребован, добавил он, это находит свой ответ, мы должны выдержать эту линию.

12:07 23.12.2019 Алексей Пушков. council.gov.ru

12:09 23.12.2019 Сенатор Умаханов поблагодарил Лаврова за продуктивное взаимодействие МИД России с Совфедом и передал самые добрые пожелания соратникам с Новым годом.

12:10 23.12.2019 Сенатор Косачёв рассказал о подготовке постановления Совфеда по итогам «правительственного часа» с участием главы МИД России. В документе дано восемь поручений правительству, семь рекомендаций внешнеполитическому ведомству.

12:11 23.12.2019 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает стыдным бросить проект в Болгарии и предложила постараться найти решение вопросу, поднятому сенатором Иконниковым.

12:13 23.12.2019 Матвиенко не видит альтернативы предложениям России во внешней политике. Глава МИД пользуется авторитетом в России, занимает высокие позиции в рейтингах, пользуется авторитетом в мире. Она пожелала Лаврову успехов в непростой деятельности, в космических перегрузках. Матвиенко отметила «классный стиль» министерства.

12:14 23.12.2019 Санкции против строительства трубопровода «Северный поток — 2» показали, что работа американской дипломатии направлена на устрашение оппонента. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 23 декабря, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации. По его словам, США в очередной раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами. Ближайших союзников Вашингтон наказывает за попытку решения своих экономических проблем и задач, связанных с энергетической безопасностью. Читайте также: Лавров о санкциях: дипломатия США направлена на устрашение оппонента

12:16 23.12.2019 В Совфеде завершился «правительственный час» с участием главы МИД Сергея Лаврова.

12:16 23.12.2019 Матвиенко предложила Лаврову помечтать, насколько должно увеличится финансирование Россотрудничества. «Мы постараемся МИД в этих усилиях поддержать», — заверила она.

12:34 23.12.2019 Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале. mid.ru

12:36 23.12.2019 Страны НАТО не следуют договорённостям с Россией, заключенным в 90-е годы прошлого века. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе». Читайте также: Лавров объяснил отход НАТО от договоров с Россией, заключенных в 90-е

12:41 23.12.2019 Ни одна страна в мире не должна сомневаться, что США их бросят. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе». Он отметил, что США лишний раз продемонстрировали, как «их дипломатия сводится, прежде всего, к устрашению разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами». И ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы. Об этом: Лавров: дипломатия США сводится к устрашению разными методами

12:58 23.12.2019 Лавров отметил, что за решения WADA ответственны 15 человек. Это 11 стран — участников НАТО, Австралия, Япония, одна африканская страна и одна латиноамериканская. Весь пафос борьбы с допингом уходит исключительно на поддержку голоса тех, кто хочет сдерживать Россию всеми методами, добавил министр. Читайте также: Лавров объяснил, от кого зависят решения WADA

13:01 23.12.2019 Ситуация с оздоровительным комплексом «Камчия» в Болгарии, находящемся в собственности правительства Москвы, деградирует. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе». Он прокомментировал инициативу по работе на этой площадке с соотечественниками в Евросоюзе, признав, что проект уникальный и является проявлением мягкой силы в лучшем понимании этого слова. Сейчас же вокруг комплекса накопились «тревожные тенденции». Читайте подробнее: Совбез РФ рассмотрит ситуацию с комплексом «Камчия» в Болгарии

13:11 23.12.2019 Президент США Дональд Трамп заявил о своей заинтересованности в посещении Москвы в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — сказал российский министр. Об этом: Трамп заинтересован приехать в Москву на Парад Победы — Лавров

13:16 23.12.2019 Выступление Сергея Лаврова в Совете Федерации. council.gov.ru

13:52 23.12.2019 Россия испытывает начатую против неё задолго до событий 2014 года «историческую агрессию». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе». «Мы наблюдаем последние годы, причём это началось задолго до событий февраля — марта 2014 года, начинается настоящая историческая агрессия против нашей страны. Обвиняют нашу страну, бывший Советский Союз, в котором все республики столько сделали для победы над фашизмом, чуть ли не в том, что мы вместе с Гитлером несём равную ответственность», — сказал Лавров. Читайте также: Лавров рассказал о развязанной против России «исторической агрессии»

14:12 23.12.2019 У России и США есть направления, где ведётся работа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе». «Мы констатировали, что по ряду направлений возобновилось нормальное взаимодействие. Уже два раунда консультаций по контртерроризму состоялись, которые были начаты давно, но подвешены администрацией Обамы», — сказал он. Подробности в материале: Лавров не исключает обострение кризиса на Корейском полуострове

14:36 23.12.2019 В решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) имеет место явная политизированность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе». «Нарушения допинговых правил Россией признавалось, поэтому мы радикально реформировали соответствующие структуры. Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран. В том числе очень уважаемых европейских спортивных державах. Мы все об этом знаем. И когда весь пафос борьбы с допингом уходит исключительно к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию, наверное, имеет место явная политизированность такого рода действий», — сказал Лавров. Об этом: Лавров считает политизированным решение WADA о спортсменах из России

16:20 23.12.2019 Зал заседаний Совета Федерации. Фото: council.gov.ru