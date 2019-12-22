Москва, , 16:26 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания министра иностранных дел Хайко Мааса и канцлера Ангелы Меркель о том, что Германию может защитить только НАТО, вызывают удивление. Об этом 22 декабря он сообщил в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы», — отметил глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что несмотря на то, что подобные мысли очень глубоко проникли в умы политиков, им все-равно необходимо выстраивать дипломатические отношения с Россией и другими странами мира, которые не входят в альянс и ЕС.

На пути к принципиальному изменению диалога с Россией он отметил попытки президента Франции Эммануэля Макрона и целого ряда лидеров других государств, которые являются членами НАТО и ЕС.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, что российский и германский министры иностранных дел Сергей Лавров и Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.

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