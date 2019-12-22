Москва, , 18:06 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не может поддержать разведение сил в Донбасе, так как это является «очень отдалённой целью», достижение которой займет не менее 7 — 10 лет. Об этом он рассказал в телепрограмме «Большая игра» на Первом канале.

«Разведение, которое уже состоялось в трёх пунктах (Станице Луганской, Петровском и Золотом), заняло у него (Зеленского) больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займёт семь или даже десять лет», — заявил глава ведомства.

По словам министра, Зеленский предложил согласовать разведение сил только еще в трех населенных пунктах и не более. Встречное предложение президента России Владимира Путина о фиксации в документе нормандской встречи пункта об осуществлении в ближайшей перспективе развода вооруженных сил по всей линии соприкосновения было категорически отклонено украинским главой.

Министр предположил, что по выполнению одного из ключевых пунктов предвыборной президентской кампании у Зеленского связаны руки.

«(Он) имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — заключил Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Донецкой народной республике (ДНР) разочарованы итогами саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, учитывая тот факт, что на предыдущих трёх участках войска разводились три года, то в ДНР не очень оптимистично настроены в отношении Украины. Самым важным итогом саммита «нормандской четвёрки» стало то, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства по полноценному выполнению Минских соглашений.

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