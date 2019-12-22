Москва, , 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на введенные Соединенными Штатами санкции, но так, чтобы не нанести себе ущерб. Об этом 22 декабря он сообщил в программе «Большая игра» на Первом канале.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — отметил глава ведомства.

Лавров также высказал недоумение поведением американских политиков, которое не делает им чести. Он подчеркнул, что европейская сторона осознает коммерческую пользу от реализации газовых проектов России.

«Я убежден, что «Северный поток — 2», как и «Турецкий поток», состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через 2−3 недели», — заявил министр.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, санкции против строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу 20 декабря, когда соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп. В МИД России заверили, что Российская Федерация продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций.

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