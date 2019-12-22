Москва, , 16:11 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже от разведения сил и средств на всей линии фронта в Донбассе свидетельствует о том, что у него связаны руки. Об этом Лавров сказал сегодня, 22 декабря, в эфире ток-шоу «Большая игра».

Напомним, что разведение сил на двух пилотных участках на линии фронта в Донбассе было одним из условий проведения саммита в Париже. Однако осуществить это разведение президенту Украины удалось с большим трудом.

На саммите в Париже Зеленскому было предложено осуществить разведение сил и средств на всей линии фронта в Донбассе, как того требуют Минские соглашения.

Но Зеленский ответил отказом.

По словам Лаврова, это лишний раз свидетельствует о том, что у Зеленского связаны руки.