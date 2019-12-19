С 2012 года по декабрь 2019 года отец неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Это версия следствия, о которой стало известно СМИ. На данный момент девочке 13 лет. Подозреваемый в преступлении задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». В ходе обыска в доме обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Местные жители уверяют, что семья религиозная, а некоторые вовсе считают эту многодетную семью сектантами.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест.

10:37 17.12.2019 16 декабря дом подозреваемого обыскивали. Из него вынесли целый арсенал оружия. Подробнее читайте: В Ленобласти из дома многодетной семьи вывели детей и выносят оружие

10:39 17.12.2019 Якобы дети не учились в школе, не знают своей фамилии.

10:42 17.12.2019 В правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального преступления в отношении 13-летней девочки. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Читайте также: В Ленобласти хозяин дома с арсеналом подозревается в сексуальном насилии

10:44 17.12.2019 Читайте также: В частном доме в Ленобласти найден арсенал оружия времён войны

10:45 17.12.2019 Следствие предполагает, что отец на протяжении многих лет насиловал собственную дочь.

10:45 17.12.2019 На данный момент мужчине 46 лет.

10:47 17.12.2019 В доме обнаружили много икон. Семья регулярно посещала церковь, пишут СМИ.

10:48 17.12.2019 Также сообщается, что в доме задержанного есть площадка для боевой подготовки и тир.

10:59 17.12.2019 Все дети из многодетной семьи в Ленобласти, глава которой подозревается в сексуальном насилии над дочерью и незаконном обороте оружия, помещены в Гатчинскую центральную районную больницу — аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

11:02 17.12.2019 Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова, в больницу в Гатчине госпитализированы шесть несовершеннолетних детей, изъятых из многодетной семьи в Химози, в возрасте от 9 до 17 лет. Двое других детей — совершеннолетние. Вопрос о передаче несовершеннолетних детей в социальное учреждение будет решаться позже, по заключению медиков.

11:10 17.12.2019 Дом, в котором живет многодетная семья. Фото: 47news.ru

11:12 17.12.2019 Найденное оружие. Фото: 47news.ru

11:13 17.12.2019 Иконы, найденные в доме. Фото: 47news.ru

11:13 17.12.2019 Девочка, в отношении которой, по данным следствия, совершалось сексуальное насилие ее собственным отцом, 2006 года рождения.

11:14 17.12.2019 По данным Следственного комитета, в ходе осмотра дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области изъято огнестрельное автоматическое оружие — автоматы, пистолеты, а также боеприпасы и многое другое. Всё изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.

11:15 17.12.2019 Помимо дела об изнасиловании несовершеннолетней, органами СКР по Ленобласти возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов (статьи 222 и 222.1 УК РФ).

11:17 17.12.2019 «Следователи подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела, а также с участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз», — сообщили в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

11:18 17.12.2019 В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого 46-летнего мужчины меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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11:40 17.12.2019 Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись из трехэтажного жилого дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Везде на кадрах — признаки беспорядка, захламления и грязи. Отдельно показано обнаруженное в доме современное огнестрельное оружие, в том числе используемое спецназом. Читайте также: Появилось видео из дома в Ленобласти, где насиловали и хранили оружие

12:01 17.12.2019 В связи с трагедией в Ленинградской области лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал жителей России подглядывать за соседями, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря. «Опять жители ничего не знают… Подглядывайте за соседом! Вы же видите: там что-то происходит, дети не выходят на улицу, чего-то приезжает какая-то машина…» — заявил Жириновский. Читайте также: Жириновский призвал подглядывать за соседями

12:23 17.12.2019 По данным следственных органов, отец многодетного семейства в Гатчинском районе Ленобласти насиловал свою дочь с ее шестилетнего возраста. Это продолжалось с января 2012 года по декабрь 2019 года. Кроме того, в доме хранилось много боевого оружия и боеприпасов, происхождение которых предстоит установить. Читайте также: Инцест, насилие и горы оружия: что известно о «нехорошем» доме в Ленобласти

12:51 17.12.2019 Следственный комитет. Фото: sledcom.ru

13:01 17.12.2019 Одна из комнат в доме многодетной семьи. Фото: sledcom.ru И не скажешь, что здесь живут дети…

13:49 17.12.2019 После обысков в доме в деревне Химози также было возбуждено дело по факту незаконного оборота оружия.

14:11 17.12.2019 Поведение считающего себя православным отца многодетной семьи из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери, должно было вызвать подозрения у священнослужителей и близких к семье людей. Читайте также: Патологию в семье педофила в Ленобласти обязаны были заметить

14:27 17.12.2019 Крест, о котором рассказывали соседи многодетной семьи из деревни Химози. По словам их соседей, семья очень набожная — в доме было много икон, и каждое воскресенье семья ходила в церковь.

14:31 17.12.2019 Многодетная семья из деревни Химози, глава которой подозревается в сексуальном насилии, была прихожанами Храма Пресвятой Богородицы в Гатчине, куда члены семьи ходили каждое воскресенье. Причем дети выглядели ухоженными и спокойными. Читайте подробнее: В храме в Гатчине рассказали о семье, главу которой подозревают в педофилии

14:58 17.12.2019 Чиновники администрации Гатчинского района Ленобласти не знали о существовании детей в многодетной семье, поскольку никто из членов семьи не имел местной регистрации и ни разу не обращался за помощью к властям. Читайте также: Многодетная семья с оружием и педофилом была для властей «невидимкой»

15:24 17.12.2019 Многодетный отец из деревни Химози, задержанный по подозрению в изнасиловании дочери, дома у которого обнаружили арсенал оружия, стрелял по прохожим. Информация об этом появилась в социальных сетях еще несколько месяцев назад, пишут местные жители. Читайте подробнее: «Мракобесие под прикрытием икон». Отец семьи из Химози стрелял по прохожим

16:06 17.12.2019 Внутри дома. Цитата из видео «Следственные действия в деревне Химози» СК РФ. youtube.com

16:24 17.12.2019 Полиция. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:56 17.12.2019 Глава многодетного семейства из деревни Химози Гатчинского района Ленобласти, которого подозревают в сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью, угрожал жене, если она сообщит о насилии над дочерью в полицию. Читайте также: Отец из Химози угрожал отрезать язык за рассказ об изнасиловании — СМИ

17:23 17.12.2019 Глава RT Маргарита Симоньян заступилась за социальную опеку Гатчинского района Ленинградской области, которая не знала о многодетной семье, проживающей в районе без регистрации. Напомним, глава семьи подозревается в педофилии и незаконном обороте оружия. Подробности в материале: Симоньян заступилась за опеку, которая не знала о странной семье в Химози

17:35 17.12.2019 Близкий друг многодетной семьи, в которой, как считает следствие, отец насиловал собственную дочь, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Читайте также: Задержан владелец дома в Ленобласти, где жила многодетная семья с оружием

17:59 17.12.2019 [[[video-0]]] В доме подозреваемого в насилии над дочерью в Гатчинском районе обнаружен арсенал оружия. Источник: Sledcom.ru

18:13 17.12.2019 Следственные органы СКР по Ленобласти готовятся выйти с ходатайством об избрании меры пресечения многодетному отцу из деревни Химози Гатчинского района Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери и хранении оружия. Читайте также: СКР попросит арестовать предполагаемого педофила из Химози 18 декабря

19:00 17.12.2019 Пользователи соцсетей проводят аналогии между ситуацией вокруг многодетной семьи в Гатчинском районе Ленобласти и историей с убийством аспирантки СПбГУ доцентом Олегом Соколовым. https://twitter.com/Photozov/status/1206885243191463936

19:49 17.12.2019 По сообщению телеканала «Россия 1», матери детей, которые вместе с ней и отцом жили в доме в деревне Химози, вечером 17 декабря позволили забрать из дома необходимые личные вещи. Тем временем следственные действия в доме продолжаются.

19:53 17.12.2019 Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина опровергла информацию СМИ о том, что подозреваемый в педофилии и незаконном обороте оружия Андрей Бовт якобы оказал сопротивление при задержании. По ее словам, когда он узнал, что в дом пришли сотрудники полиции, то не стал сопротивляться и пошел на контакт.

20:00 17.12.2019 На телах детей, изъятых из частного дома в деревне Химози, нет следов побоев, синяков или ран. Об этом сообщила на канале «Россия 1» уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова. В инфекционном отделении гатчинской больницы находятся шесть несовершеннолетних детей из семьи Бовт в возрасте от 7 до 17 лет. Их обследуют врачи, угрозы здоровью детей нет.

20:03 17.12.2019 Старшие дети семьи Бовт — совершеннолетние Пётр и Павел — в детстве окончили по пять классов школы в Санкт-Петербурге. Все шесть младших детей в семье никогда и нигде не учились, учителя в дом также не приходили.

20:14 17.12.2019 Глава администрации Гатчинского района Ленинградской области Людмила Нещадим сообщила, что у всех членов семьи Бовт из деревни Химози отсутствуют документы. А у младших детей их вообще никогда не было, поэтому точно неизвестен даже их возраст — об этом можно судить только со слов матери. Ранее СМИ сообщали, что документы глава семейства приказал уничтожить еще в 2010 году, сославшись на их «сатанинскую» сущность.

21:46 17.12.2019 Соседи семьи Бовт по деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, а также священники храма в Гатчине, прихожанами которого были члены семьи, подтвердили, что глава семейства Андрей Бовт был поклонником последнего императора России Николая II. Об этом пишет издание 47news. «Смотрю, по телевизору показывают «Царские дни», а там Андрей в форме царских времён. Они почитатели НиколаяII. На памятные даты в Царское Село ездили, в Екатеринбург», — рассказал псаломщик Покровского собора Гатчины. «Про Николая II Андрей говорил, когда разговор на мучеников выходил», — подтверждают соседи.

22:07 17.12.2019 Глава администрации Гатчинского района Ленинградской области Людмила Нещадим. vk.com

22:24 17.12.2019 Андрей Бовт. Фото: 47news.ru

22:25 17.12.2019 Тамара Литвинова. Фото: 47deti.ru

22:54 17.12.2019 Отца и мать шестерых несовершеннолетних детей, изъятых из частного дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, могут лишить родительских прав. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Читайте также: Отца и мать детей из Химози могут лишить родительских прав — Кузнецова

08:00 18.12.2019 Детский омбудсмен России Анна Кузнецова. deti.gov.ru

08:26 18.12.2019 Гражданскую супругу подозреваемого в изнасиловании дочери и незаконном обороте оружия Андрея Бовта почти 20 лет разыскивали родственники, которые потеряли с ней связь в 2000 году, вскоре после начала совместной жизни с мужчиной и рождения их первых детей. Сейчас женщине 47 лет. Сообщения о поисках Светланы даже размещались в профильных группах социальных сетей, где ищут пропавших без вести, отмечает петербургское издание «Фонтанка». «Муж приобщил ее к какой-то религии, запретил общение с родственниками. Мать мужа не дает никакой информации», — писала в 2016 году двоюродная сестра женщины.

08:59 18.12.2019 Условия, в которых проживала многодетная семья в Химози. sledcom.ru

09:23 18.12.2019 О сексуальном насилии над 13-летней девочкой в многодетной семье в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти сообщила в правоохранительные органы сама мать девочки, Светлана Бовт. Об этом пишет 18 декабря Telegram-канал Mash. Ранее СМИ сообщали, что о насилии в доме якобы рассказала полицейским некая «местная жительница». В СКР же использовали обезличенную формулировку: «В правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки».

09:44 18.12.2019 vk.com/propal_chelovek)">vk.com/propal_chelovek)">Светлана Бовт. Цитата группы в соцсети о поиске людей (vk.com/propal_chelovek)

10:04 18.12.2019 vk.com/propal_chelovek)«>Объявление о поиске матери детей. 2016 год. Цитата группы о поиске людей (vk.com/propal_chelovek)

10:09 18.12.2019 Время рассмотрения Гатчинским городским судом ходатайства следствия об избрании меры пресечения Андрею Бовту пока не назначено, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, мужчина подозревается в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Следствие будет настаивать на помещении Бовта под стражу в СИЗО.

10:36 18.12.2019 Покровский собор в Гатчине, прихожанами которого была семья Андрея Бовта. (cc) Monoklon

11:48 18.12.2019 В 12:00 мск 18 декабря в Гатчинском городском суде начнется заседание по рассмотрению меры пресечения многодетному отцу Андрею Бовту, подозреваемому в изнасиловании малолетней дочери и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Следствие будет настаивать на помещении Бовта под стражу.

12:25 18.12.2019 Андрей Бовт, которого доставили в Гатчинский городской суд для избрания меры пресечения, заявил о своей невиновности по обвинению в изнасиловании малолетней дочери.

12:47 18.12.2019 Глава многодетного семейства из деревни Химози в Ленобласти Андрей Бовт, которого обвиняют в многолетнем насилии над своей несовершеннолетней дочерью и незаконном обороте оружия, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что он невиновен. Подробности в материале: Подозреваемый в педофилии Андрей Бовт отрицает это обвинение

12:49 18.12.2019 Андрей Бовт в суде. (цитата из видео «Глава Секты Мэнсона Андрей Бовт — в суде» пользователя Петербургский дневник. youtube.com)

12:59 18.12.2019 Глава многодетного семейства из деревни Химози под Гатчиной, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетней дочерью, назвал отношения в его семье счастливыми, а обвинения в педофилии — кознями врагов. Подробности в материале: Андрей Бовт заявил, что его «подставили» враги на «генеральских должностях»

13:41 18.12.2019 Сестра Светланы — гражданской жены Андрея Бовта, которого обвиняют в педофилии в Гатчинском районе Ленобласти, объяснила, почему искала свою родственницу через социальные сети, а не через полицию. Подробности в материале: Сестра жены Бовта рассказала, почему не обращалась в полицию

14:26 18.12.2019 Условия, в которых проживала многодетная семья. sledcom.ru

14:31 18.12.2019 Дети, изъятые из семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, умеют читать и писать, интересуются шахматами. Об этом сообщила детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова. Она также отметила, что некоторое время семья проживала в Санкт-Петербурге, а также в Псковской области. Документов и регистрации ни у кого из детей нет. В гатчинской больнице дети пройдут полный медицинский осмотр, который в отношении них ни разу не проводился.

14:36 18.12.2019 Гатчинский городской суд Ленинградской области в среду, 18 декабря, арестовал на два месяца 46-летнего Андрея Бовта, которого обвинили в неоднократном изнасиловании собственной дочери и незаконном хранении оружия. Читайте также: Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии

14:58 18.12.2019 Следственный изолятор. [Дарья Антонова] ИА REGNUM

15:11 18.12.2019 Расследование уголовного дела о педофилии и незаконном хранении оружия в семье Бовт в Гатчинском районе поручено наиболее опытным сотрудникам из числа следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области, сообщили 18 декабря в управлении. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается.

15:42 18.12.2019 Следственные органы Следственного комитета РФ по Ленобласти возбудили еще одно уголовное дело в отношении многодетного отца из деревни Химози Андрея Бовта. Читайте также: На Бовта из Химози завели еще одно дело по факту насилия над ребенком

16:44 18.12.2019 Андрей Бовт в зале суда. Фото: lenobl.sledcom.ru

16:59 18.12.2019 Соседка семьи из посёлка Химози рассказала об Андрее Бовте. По её словам, мужчина был неразговорчив и никого не приглашал в гости, однако дети семейства нередко подрабатывали у соседей.

18:15 18.12.2019 Священник собора Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине, отец Николай, рассказал ресурсу Life о том, что семья из Химози стала отшельничествовать и отошла от церкви ещё 13 лет назад. «Они были захожанами собора примерно 13−14 лет назад. Заходили, не участвовали в богослужениях, не причащались, не исповедовались. Затем совсем исчезли. По нашим сведениям, они стали вести сектантский образ жизни», — сказал священник.

18:51 18.12.2019 Отец Николай, священник церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине [Цитата из видео Life.ru]

19:37 18.12.2019 Интернет-ресурс 5-tv.ru опубликовал видеокадры, на которых видно, как супруга Андрея Бовта возвращается в коттедж в посёлке Химози. Сегодняшнее решение суда по мужу она отказалась комментировать.

20:18 18.12.2019 Цитата страницы 5-tv.ru

21:18 18.12.2019 Ресурс 5-tv.ru сообщает о том, что двое детей Бовта вернулись в коттедж в Химози.

22:22 18.12.2019 Из особняка в Химози происходит эвакуация коз, сообщает 5-tv.ru.

01:52 Съемочная группа «Известий» и корреспондент Дмитрий Акимов подверглись нападению вооружённого лопатой «друга семьи» возле дома подозреваемого в педофилии Андрея Бовта. Об инциденте, произошедшем 18 декабря в посёлке Химози в Ленинградской области сообщает газета «Известия». Читайте также: «Друг семьи» с лопатой угрожал журналистам у дома педофила под Гатчиной

07:19 Коттедж в Химози, в котором жила многодетная семья. sledcom.ru.JPG

07:55 Кресты, сделанные Бовтом, соседи объясняют его религиозностью. Жительница деревни Анна Набережная предположила, что он «просто хотел храм построить»: «Они не очень общительные были, кроме детей. Дети нормальные. Никакого впечатления, что они жуткая секта, не было. Это была бедная семья». severreal.org

08:32 Фактически районные власти признали, что судьбой детей обеспокоились, только когда вскрылись признаки преступлений, а грязная изнанка былого затворничества религиозной семьи стала достоянием новостных лент.

08:53 Прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине заявили, что семья Андрея Бовта, у которого в коттедже нашли склад оружия, редко появлялись на службах, а сам глава семейства раньше появлялся в образе Николая II. «Я бы запомнила эту многодетную семью из Химози, если бы они часто тут появлялись. Но я здесь более девяти лет работаю и не скажу, что я часто видела Светлану (гражданскую супругу Бовта). Детей они у нас не крестили, на причастия тоже не ходили», — передает РИА Новости слова служительницы церковной лавки при храме.

09:11 Глава семейства Андрей Бовт был поклонником последнего императора России Николая II. Алексей Колчин © ИА REGNUM.

09:32 Как заявили в СК со слов супруги задержанного, он держал всю свою семью в страхе. «Согласно показаниям женщины, они его боялись. Он был очень… агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства. В СК также отметили, что у женщины может быть «определённое расстройство». Кроме того, по данным некоторых СМИ, жена приходится Бовту двоюродной сестрой.

09:39 Как рассказали сами дети журналистам РЕН-ТВ, им не разрешали выходить за территорию, гулять можно было только на участке перед домом. «Один раз в неделю мы выезжали с мамой в церковь, и то не все», — рассказала девочка. По её словам, для получения образования ей пришлось самой купить учебники и заниматься самостоятельно. Сёстры также уточнили, что Бовт периодически бил жену и сыновей, но не дочерей.

09:40 Дети из семьи Бовт. Цитата из видео. «Известия» опубликовали интервью с детьми из Химози и врачами ГКМБ» пользователя Гатчина Life. youtube.com

10:22 Сообщившая о насилии над ребёнком жена Бовта Светлана Лобадюк сошлась с ним в начала 2000-х и после этого прекратила общение с родственниками. Родные пытались её найти в течение 20 лет, размещая объявления в соцсетях и на сайте программы «Жди меня».

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10:47 Однако сам мужчина в суде свою вину опроверг и заявил, что его якобы «сознательно опорочили».

10:59 Бовт: «Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Это дело сфабриковано, чтобы опорочить тех, кто борется с наркобизнесом и с коррупцией. Я невиновен».

11:25 Объявление о поиске Светланы Бовт, размещенное её двоюродной сестрой в 2017 году. Скриншот из группы «Жди меня (поиск людей)». vk. comclub4762508

11:30 По словам Бовта, он воспитывал детей «педагогическими методами, методами убеждения», а школу они не посещали из-за того, что необходимо было обеспечивать их «личную безопасность».

11:42 В администрации поселения также подтвердили, что семья вела затворнический образ жизни и редко покидала прилегающий к коттеджу земельный участок.

11:59 Глава администрации Химози: «В этом доме ведь не зарегистрированы ни родители, ни дети. Строение и участок принадлежат совершенно постороннему человеку. Если бы соседи обращались к нам с жалобами на семью, на условия, в которых содержатся дети, мы бы отреагировали. Но ведь ни одного сигнала не было».

12:52 «Вопрос о лишении прав обоих родителей будет решать суд», — сообщили в аппарате детского омбудсмена. Уголовное дело. 63.мвд.рф.

13:53 Старшим детям — 24-летнему Павлу и 21-летнему Петру — чиновники обещают помочь с получением образования в вечерней школе или профессиональном училище и с трудоустройством. Как сообщали местные СМИ, школьного образования у них также не было — мать сама обучала сыновей письму, чтению, алгебре и физике.