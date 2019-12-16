Гатчина, Ленинградская область, , 23:05 — REGNUM Арсенал оружия времён Великой Отечественной войны был обнаружен в частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 16 декабря сообщил журналистам информированный источник в силовых структурах.

По предварительным данным, в доме, где обнаружен арсенал, проживает многодетная семья. Из здания силовики вывели восемь детей.

Всё оружие, предположительно, было выкопано на местах, где проходили бои во время Великой Отечественной войны. Какое именно оружие обнаружено, в каком оно состоянии и сколько его, не сообщается.

В настоящее время идёт процесс изъятия арсенала. К дому стянуты сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев по поводу произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обезвреживании бомбы времён Великой Отечественной войны весом 500 кг в Брянской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти из дома многодетной семьи вывели детей и выносят оружие