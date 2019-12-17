Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Все дети из многодетной семьи в Ленобласти, глава которой подозревается в сексуальном насилии над дочерью и незаконном обороте оружия, помещены в Гатчинскую центральную районную больницу. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

Напомним, вечером 16 декабря в трехэтажном частном доме в деревне Химози, где проживает многодетная семья, было найдено большое количество оружия и боеприпасов. Из здания вывели восемь детей.

По информации детского омбудсмена Ленобласти, в отношении детей будут проведены все необходимые медицинские процедуры, с ними работают психологи. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

«Уполномоченный по правам ребенка держит ситуацию на контроле», — подчеркивают в аппарате омбудсмена.

Напомним, по версии следствия, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Это происходило в период с 2012 по 2019 годы. В настоящее время девочке 13 лет. Подозреваемый задержан, следствие попросит суд отправить его под стражу.

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