Гатчина, Ленинградская область, , 21:35 — REGNUM В деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области силовики обыскивают частный дом многодетной семьи, из дома выносят оружие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вечером 16 декабря источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в доме проживают восемь детей, в настоящий момент они находятся в безопасности. На месте работают сотрудники нескольких силовых структур, а также спасатели.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что в огромном коттедже под Гатчиной проживал некий Андрей, который называл себя «спецагентом», его супруга — она же двоюродная сестра — Светлана, у пары восемь детей.

По данным этого источника, дети не учились в школе, не знают своей фамилии, при этом говорят, что отец якобы насиловал их сестру. В спальнях на матрасах специалисты обнаружили кровь, ее происхождение неизвестно. Из дома выносят оружие.