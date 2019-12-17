Гатчина, Ленинградская область, , 07:41 — REGNUM В Ленинградской области хозяин частного дома в деревне Химози Гатчинского района, где нашли оружие, подозревается в сексуальном насилии в отношении своей малолетней дочери. Мужчина задержан, ему будет предъявлено обвинение, сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Как сообщалось, вечером 16 декабря в доме, где проживает многодетная семья, было найдено оружие, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Из здания силовики вывели восемь детей.

Как уточнили в СУ СКР по Ленобласти, в правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального преступления в отношении 13-летней девочки, живущей в этом доме. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Именно в рамках расследования этого уголовного дела к месту жительства семьи прибыли представители нескольких силовых ведомств.

«По версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года <…> 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет. Следователь СКР задержал мужчину в порядке ст. 91 УПК РФ», — пояснили в областном управлении СКР.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечают в СК, следственные действия в доме сегодня продолжаются, уже изъяты предметы и электронные носители, представляющие интерес для следствия.

Кроме того, будет дана оценка действиям субъектов профилактики, которые должны были контролировать условия проживания детей в многодетной семье.

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