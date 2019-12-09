Утро понедельника, 9 декабря, на Дальнем Востоке началось с массовых сообщений о заложенных в зданиях учебных заведений бомбах. Правоохранительные органы эвакуируют учащихся и работников школ, проводят обследование зданий. Учебный процесс сорван. Все новости о массовом ложном минировании школ на Дальнем Востоке в трансляции ИА REGNUM. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Москве 9 декабря снова эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. Злоумышленники также разослали письма об угрозе взрывов в Эрмитаже и «Пулково».

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный терор

04:30 Сообщения о минировании школ на Дальнем Востоке в ходе оперативных мероприятий не подтверждаются и оказываются ложными.

04:34 В Биробиджане проводится эвакуация учащихся всех школ города, а также медицинского колледжа и колледжа культуры. Сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения утром 9 декабря. Читайте также: Сообщения о заложенных бомбах поступили во все школы Биробиджана

04:43 Сообщение о бомбе поступило утром 9 декабря в школу №6 в Уссурийске Приморского края. Все учащиеся и персонал учебного заведения эвакуированы. Школа обследуется. Читайте также: В Приморье эвакуировали школу после сообщения о минировании

04:52 В Биробиджане родители учеников возмущены тем обстоятельством, что во время эвакуации школьников выгоняли из школ без верхней одежды, в то время как на улице стоит мороз порядка 30 градусов. Читайте подробнее: В Биробиджане детей эвакуировали в 30-градусный мороз без верхней одежды

05:03 Во Владивостоке сообщения о минировании поступили сразу в 8 школ ранним утром 9 декабря. Учащиеся и персонал эвакуированы. На месте работают спецслужбы и кинологи. Читайте также: Во Владивостоке учащихся восьми школ эвакуировали после сообщения о бомбе

05:17 Сообщения о заложенных бомбах поступило сразу в несколько школ Благовещенска. Спецслужбы оперативно эвакуировали учащихся и персонал. Сообщения поступили в 8 учебных заведений. Читайте также: В Благовещенске происходит массовая эвакуация школьников

05:31 В четверг, 5 декабря, сообщения о минировании поступали в учреждения Санкт-Петербурга. Так, звонки о заложенной бомбе поступили в Эрмитаж и Исаакиевский собор, а также в 9 судов. Читайте также: Эрмитаж и Исаакиевский собор получили сообщения о «минировании»

05:50 Утром 9 декабря сразу в 9 школ Комсомольска-на-Амуре поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все школьники и педагоги были оперативно эвакуированы. Здания учебных заведений оцеплены. Читайте также: Еще девять школ «заминировали» в Комсомольске-на-Амуре

05:55 Также ложные сообщения о минировании поступили в четверг, 5 декабря, в суды Москвы.

06:10 Несколько школ в Хабаровске получили сообщения о заложенной бомбе по электронной почте. Учащиеся и персонал были оперативно эвакуированы. Читайте также: Телефонные террористы взялись за школы в Хабаровске

06:33 В Хабаровске из-за ложных сообщениях о минировании эвакуированы крупные вузы. Читайте также: В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали вузы

06:50 Прокуратура Биробиджана проводит проверку сообщений об эвакуации школьников на мороз без верхней одежды в двух школах, из числа получивших сегодня, 9 декабря, сообщения о минировании. Об этом: Прокуратура проверит жалобы детей, выставленных на мороз в Еврейской АО

07:07 Эвакуация детей из школ Комсомольска-на-Амуре. Скриншот из социальной сети vk.com/komsagram

07:10 [[[video-0]]] Эвакуация детей из школ Хабаровска. Видео из социальной сети vk.com/t_khabarovsk

07:20 В понедельник, 9 декабря, атаке с сообщениями о минировании учебных заведений подверглись Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области. Учащихся и персонал школ оперативно эвакуировали из зданий. Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

07:31 Эвакуация школьников в Уссурийске из-за сообщения о заложенной в учебном заведении бомбе. Скриншот из социальной сети vk. comussur_net

07:47 В Благовещенске правоохранители закончили осмотр школ, куда пришло сообщение о минировании. Ничего подозрительного обнаружено не было. Сообщения о минировании получили школы № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназии № 1, 25 и лицей № 11. Об этом: Кинологи проверили «заминированные» школы Благовещенска

07:59 Дежурная служба МЧС [50.mchs.gov.ru]

08:15 В Биробиджане из-за сообщений о бомбах в школах учебный процесс в понедельник, 9 декабря, был полностью парализован. Сообщения о минировании поступили во все учебные заведения столицы ЕАО.

08:32 В Хабаровске в школах, из которых по ложному сообщению о «минировании» были эвакуированы дети, отменены занятия. Читайте также: В «заминированных» школах Хабаровска отменены занятия

08:41 Уголовное дело будет возбуждено по факту ложных сообщений о минировании хабаровских школ и вузов. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Подробности в материале: Уголовное дело будет возбуждено в связи с «минированием» школ в Хабаровске

08:52 На Дальнем Востоке сообщения о минировании школ сорвали учебный процесс в понедельник, 9 декабря. Фото: школьный класс [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

09:53 В пресс-службе управления Росгвардии по Забайкальскому краю, а также в пресс-службе краевого минобра сообщили, что данных о минировании школ на территории соседнего Забайкальского края нет.

10:41 Оперативные службы Владивостока завершили осмотр всех «заминированных» школ, ни в одной из них информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. Об этом: Более 2 тыс. человек эвакуировали из «заминированных» школ Владивостока

11:35 С утра поступают сообщения о минировании судов в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, что злоумышленники «развлекаются» так уже не первую неделю.

11:37 Злоумышленники вновь рассылают электронные письма с угрозой взрыва в общественных местах Санкт-Петербурга. На этот раз, помимо судов, которым угрожают третью неделю подряд, угрозы коснулись петербургского метрополитена. При этом никаких требований не выдвигается. Читайте также: Злоумышленники угрожают «бомбой» в судах и метро Петербурга

11:39 В анонимных сообщениях о «заминировании», присланных 9 декабря на электронные почты районных судов Петербурга, содержатся угрозы не только в отношении самих судов, но и в адрес аэропорта «Пулково», Эрмитажа, а также 13 больниц и госпиталей Северной столицы. Читайте также: «Пулково», Эрмитажу и больницам Петербурга угрожают «заминированием»

11:45 Телефонный террор. Иван Шилов © ИА REGNUM

11:48 В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 12 районных судов и храм Христа Спасителя. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе Мосгорсуда изданию рассказали, что сообщения о минировании 12 судов поступили по электронной почте от неизвестного. В большинстве «заминированных» зданий судов проверка уже проведена, угроза не подтвердилась. Читайте подробнее: В Москве эвакуировали 12 судов и храм Христа Спасителя

12:00 Петродворцовый, Выборгский, Сестрорецкий, Невский, Октябрьский и Смольнинский районные суды Санкт-Петербурга вернулись к обычной работе после проверки, вызванной получением анонимных угроз о заминировании. Ничего опасного не обнаружено. В Приморском районном суде проверка продолжается.

12:16 Житель Малоярославца Калужской области в нетрезвом виде сообщил в полицию о том, что на рельсах рядом с городским железнодорожным вокзалом заложено взрывное устройство. Здание вокзала станции Малоярославец был оцеплено, людей эвакуировали. Однако сапёры не обнаружили взрывного устройства. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом: Пьяный житель Малоярославца «заминировал» железнодорожный вокзал

12:23 В социальных сетях сообщают об эвакуации межвузовской поликлиники в Краснодаре, официального подтверждения этому пока нет. Между тем 7 декабря из-за сработавших пожарных сигнализаций в Краснодаре эвакуировали медуниверситет и театр драмы имени Горького.

12:35 Пять школ и торговый центр «Город» на востоке Москвы эвакуировали из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. На данный момент в зданиях идет проверка. Читайте также: ТЦ и пять школ в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании

12:36 Сотрудники полиции со служебной собакой проверили все здания и помещения государственного Эрмитажа, в том числе кабинет директора Михаила Пиотровского, отмечающего сегодня, 9 декабря, свой 75-летний юбилей. Подробности в материале: Собака искала «бомбу» в кабинете директора Эрмитажа в его день рождения

13:20 Торговые центры «МЕГА Белая Дача», «Атриум», «Калейдоскоп» и «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Информацию об этом опубликовал 9 декабря Telegram-канал «Московские новости» со ссылкой на сообщения очевидцев. Об этом: Посетителей ТЦ «Атриум» и «Калейдоскоп» в Москве вывели на улицу

13:52 Полицейская машина. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:57 Дворцовая площадь. В Санкт-Петербурге снова «минируют» соцобъекты. На этот раз проверяют и Эрмитаж ИА REGNUM

14:07 По уточнённым данным, в Москве 9 декабря поступили сообщения о «минировании» двух десятков объектов.

14:36 Число московских школ, в которых провели эвакуацию, возросло до 13. Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. По словам собеседника издания, сейчас во всех 13 школах ведется проверка. Количество эвакуированных уточняется, однако уже известно, что только из школы № 2100 на севере Москвы эвакуировали 850 человек. Читайте подробнее: Количество «заминированных» московских школ выросло до 13

15:01 Девять гимназий и школ Петербурга вслед за судами, больницами, аэропортом и Эрмитажем, проверяют на наличие опасных предметов и веществ. Читайте подробнее: Суды и больницы Петербурга проверили, теперь эвакуируют школы

16:14 «Заминированные» московские школы проверили — подозрительные предметы не были обнаружены. Ранее в 13 московских школах была проведена эвакуация из-за угрозы взрыва. Всего по Москве «заминировали» 22 объекта, среди которых, помимо школ, суды и торговые центры. Подробности в материале: В «заминированных» школах Москвы не обнаружили подозрительных предметов

16:17 По сообщению департамента образования Москвы, сотрудники образовательных организаций оперативно отреагировали и провели эвакуацию школьников и педагогов. Никто не пострадал. Напомним, в понедельник, 9 декабря, угрозы о «минировании» поступили в адрес 22 объектов, в том числе 13 школ.

16:59 В Белгороде эвакуировали детский сад, однако причиной стала сработавшая пожарная сигнализация. Об этом: Белгородские следователи проверят эвакуацию детского сада

17:12 После сообщения о минировании в 384-м лицее. Эвакуация учебных заведений. Санкт — Петербург 09.12.2019 . vk.com spb_today

17:42 В Нижневартовске (ХМАО) 9 декабря были эвакуированы 120 учащихся и педагогов школы №11. После обследования здания учебного учреждения сотрудниками компетентных органов, образовательный процесс возобновился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО. Звонок о минировании поступил около 14:00 по местному времени (12:00 мск). На месте работали сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и МЧС. Взрывные устройства не обнаружены. Читайте подробнее: Сигнал о минировании в Югре: из школы эвакуировали 120 человек

18:02 Эвакуация 295-й гимназии на проспекте Славы, 40, корп. 5. Санкт-Петербург 09.12.2019 . vk.com spb_today