Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Анонимные злоумышленники вновь рассылают письма с угрозой взрыва в общественных местах. На это раз, помимо судов, угрозы коснулись петербургского метрополитена. При этом никаких требований не выдвигается.

Как сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в понедельник, 9 декабря, сообщения с угрозами о заложенной бомбе получили Октябрьский, Петродворцовый, Сестрорецкий, Выборгский, Невский, Приморский районные суды. Этот список растет.

Как уточняют в пресс-службе судов, посетители и сотрудники учреждений Фемиды эвакуируются.

Кроме того, в том же электронном письме сформулирована угроза в адрес метрополитена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе подземки, метрополитен работает в штатном режиме.

Напомним, рассылка сообщений о «минировании» государственных учреждений Петербурга продолжается третью неделю подряд.

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