Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Государственный Эрмитаж и Исаакиевский собор, вслед за петербургскими судами, получили сообщение о «заминировании». В первом музее вопрос объявления эвакуации решается, во втором она уже завершена.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

В четверг, 5 декабря, первыми об угрозах были вновь «оповещены» девять судов, в том числе и Санкт-Петербургский городской суд. После проверки к работе уже вернулись шесть учреждений Фемиды.

Следом за судами аналогичные сообщения получили и учреждений культуры, среди которых Эрмитаж и Исаакиевский собор. В Эрмитаже на вопрос корреспондента ИА REGNUM ответили уклончиво, сославшись, что официального подтверждения получения письма с угрозой к них нет.

В Исаакиевском соборе подтвердили информацию.

«Мы проводили эвакуацию, после того как нам поступило сообщение из районного суда, куда пришло письмо о минировании. Сейчас обследование здания уже завершено», — пояснил агентству официальный представитель Исаакиевского собора.

Напомним, на протяжении почти двух недель на электронные почты судов, больниц и учебных заведений, торговых центров Петербурга злоумышленники ежедневно присылают сообщения об угрозе взрыва с требованием выплатить 120 биткоинов (чуть более 56 млн рублей).

Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

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