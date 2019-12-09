Санкт-Петербург, 9 декабря 2019, 10:10 — REGNUM В новых анонимных сообщениях о «заминировании», полученных судами Петербурга, содержатся угрозы в адрес аэропорта «Пулково», Эрмитажа и 13 больниц и госпиталей Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.
В пресс-службе «Пулково» корреспонденту ИА сказали, что им такая информация не поступала, воздушные ворота Петербурга работают в штатном режиме
Напомним, угрозы о минировании городские учреждения получают на протяжении трех недель. Утром в понедельник, 9 декабря, сообщения получили несколько судов, в них также содержалась угроза в адрес метрополитена.
Тем временем ряд судов уже проверены оперативными службами, угроза не подтвердилась.
Добавим, что волна угроз и эвакуаций в Петербурге продолжается уже третью неделю.
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