Белгород, , 15:26 — REGNUM Доследственная проверка организована после публикации в интернете информации о пожаре в детском саду в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщили 9 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В СК в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет обратили внимание на сообщение о возгорании в детском саду № 41 Старого Оскола. С места происшествия были эвакуированы 273 ребёнка и 40 сотрудников.

«В ходе проверки будет установлен круг сотрудников детского учреждения, ответственных за безопасность воспитанников и сотрудников, их действиям будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Напомним, на первом этаже детского сада в электрощитовой произошло короткое замыкание без дальнейшего возгорания. Пострадавших нет.

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