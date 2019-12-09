Белгород, 9 декабря 2019, 15:26 — REGNUM Доследственная проверка организована после публикации в интернете информации о пожаре в детском саду в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщили 9 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В СК в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет обратили внимание на сообщение о возгорании в детском саду № 41 Старого Оскола. С места происшествия были эвакуированы 273 ребёнка и 40 сотрудников.
Напомним, на первом этаже детского сада в электрощитовой произошло короткое замыкание без дальнейшего возгорания. Пострадавших нет.
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