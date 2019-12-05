Начало календарной зимы во многих регионах России ознаменовалось настоящей зимней погодой: в некоторых из них первый снег выпал именно 1 декабря. Однако снегопады и метели становятся причиной многих проблем: на дорогах растёт число ДТП, а в городах едва справляются с зимней уборкой. Как переживает Россия начало зимы — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Arhcity.ru Работы по уборке дорог. Архангельск. arhcity.ru

18:24 03.12.2019 Сильный снегопад обрушился на Смоленскую область 3 декабря. Снегопад привёл к масштабным пробкам в городе, погодные условия спровоцировали и несколько аварий. Читайте также: Смоленск занесло снегом

18:29 03.12.2019 Улицы Белгорода в снегу. 31.mchs.gov.ru

18:30 03.12.2019 По данным синоптиков, за прошлые сутки в Петербурге выпало более 12 см снега. Днем 3 декабря его убирали, по данным Смольного, 1100 дворников и 700 единиц техники. Однако горожане в соцсетях жалуются на некачественную уборку. Читайте также: В Петербурге за сутки выпало более 12 см снега, идет уборка

18:32 03.12.2019 Снежная каша на улице в центре Петербурга. Фото: Елена Молчанова ИА REGNUM

18:46 03.12.2019 В Белгородской области 3 декабря начался первый этой зимой сильный снегопад. Плохие погодные условия могли стать причиной аварии под Белгородом — 60-летний водитель рейсового автобуса не справился с управлением, ПАЗ с 15 пассажирами опрокинулся в кювет. Все новости об этом: Под Белгородом перевернулся автобус с пассажирами — трансляция

18:51 03.12.2019 На Архангельск обрушился сильный снегопад — за ночь с городских улиц вывезли 431 тонну снега

19:29 03.12.2019 Стихия не оставила Архангельск и днём: на улицы вышли 45 единиц техники для расчистки проезжей части, на внутриквартальных проездах также работает спецтехника. Читайте об этом: В Архангельске борьба со снегом переведена на круглосуточный режим

19:31 03.12.2019 В Крыму со стороны Ялты и Бахчисарая дорога на плато Ай-Петри закрыта для всех транспортных средств кроме полноприводных автомобилей. Читайте также: В Крыму засыпало снегом дорогу на гору Ай-Петри

19:35 03.12.2019 Дорожные работы. Максим Додонов ИА Красная Весна

19:44 03.12.2019 Из-за метели сегодня, 3 декабря, не принимали самолёты три аэропорта на севере Хабаровского края — аэропорты Чегдомына, Николаевска-на-Амуре и Чумикана. Читайте об этом: На севере Хабаровского края из-за метели закрыты три аэропорта

19:46 03.12.2019 Сильные метели и штормовой ветер обрушились также на Сахалин, Камчатку и морское побережье Хабаровского края.

20:00 03.12.2019 В Петропавловске-Камчатском из-за метели сократили занятия в школах. Продолжительность уроков сокращена до 30 минут. Также будет меньше уроков, чтобы дети могли засветло добраться домой. Об этом: На Камчатке из-за метели сократят занятия в школах

20:03 03.12.2019 Игорь Грабарь. Снежные сугробы. 1904

20:25 03.12.2019 Как сообщает Гидрометцентр России, 3 декабря на востоке Пермского края сильные сложные отложения. 4 декабря в Саратовской области сильный снег, метель, снежные заносы, ветер до 17 м/с.

20:33 03.12.2019 В Брянской области для оперативной очистки дорог от снега сформировано 77 патрульных отрядов. Они будут дежурить круглосуточно. В первую очередь обещают расчищать автодороги с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников. Подробности: На дорогах Брянской области будут круглосуточно дежурить патрули

20:36 03.12.2019 Уборка улиц. Максим Додонов ИА Красная Весна

20:43 03.12.2019 В Москве утром 4 декабря также ожидается снегопад. Подробности: На Москву надвигается новый снегопад

20:58 03.12.2019 Вместе с первым снегом зимы в Воронеж пришли 9-балльные пробки. 3 декабря парализованными оказались практически все основные улицы города, сообщают «Вести. Воронеж»

21:02 03.12.2019 Более 200 человек и свыше 150 единиц снегоуборочной техники спасают Мурманск от снегопада. Читайте подробнее: 150 снегоуборочных машин работают на улицах Мурманска

21:04 03.12.2019 Вопреки наступившей зиме поселок в Вачском районе Нижегородской области оказался отрезанным от «большой земли» из-за аномального паводка. В затон имени Михеева направлено судно на воздушной подушке с медикаментами и продовольствием. В поселке проживают около 70 человек. Читайте также: Поселок в Нижегородской области отрезан от дороги из-за аномального паводка

21:58 03.12.2019 Автомобильное движение в снегопад. Дарья Драй ИА REGNUM

22:02 03.12.2019 На северо-западе России снег пошёл с началом календарной зимы. Петербург замело снегом именно 1 декабря. Но с первым рабочим днём снег не закончился: 2 декабря в городе выпало 3 см снега, 3 декабря осадки прекратились, но 4 декабря ночью опять пройдёт снег, сообщает Гидрометцентр России.

22:31 03.12.2019 Ремонт дороги. Максим Додонов ИА Красная Весна

22:51 03.12.2019 На Дальнем Востоке синоптики прогнозируют «жестокие снегопады и сильные ветры». Снежная погода сохранится на юге Камчатского края, здесь 4 декабря снова будет метель, на побережье ветер достигнет 33 м/с. На востоке Хабаровского края под воздействием того же циклона — сильный снег, метель и ветер 20−25 м/с, 4 декабря ветер еще сильнее, до 28 м/с. На Курильских островах 4 декабря ожидаются снег, метель, ветер до 30 м/с, 5 декабря — снег и ветер 20−25 м/с. На Сахалине — сильная метель и ветер 25−30 м/с (4 декабря — до 35 м/с), 5 декабря — снег, метель, ветер 20−25 м/с. 5 декабря в Приморском крае снег, сильный ветер 17−22 м/с.

02:34 04.12.2019 В мэрию Якутска поступает много жалоб от жителей частного сектора, где дома с автономным газовым отоплением остаются без тепла на 4−5 часов в день по несколько раз в неделю. Чиновники обратились в прокуратуру. «Мы направили письмо в ПАО «Якутскэнерго» и прокуратуру Якутска о том, что действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан», — пояснили в мэрии. Читайте также: Энергетики Якутии оставляют жителей в морозы без электроснабжения

03:49 04.12.2019 В городе Фокино в Приморье в результате аварии на теплотрассе без воды остались 11 многоквартирных домов. Ведутся восстановительные работы. Читайте подробнее: В городе Приморья без водоснабжения остались более десяти пятиэтажек

03:57 04.12.2019 С начала отопительного сезона в Приморье произошло 479 коммунальных аварий на объектах тепло-, водо-, и электроснабжения. В 121 случае продолжительность отсутствия подачи ресурсов превышала четыре часа. Об этом: Около 500 аварий произошло в Приморье с начала отопительного сезона

04:14 04.12.2019 На морском побережье Хабаровского края введен режим ЧС из-за ураганного ветра. Скорость ветра превышает 30 м/сек. В портах остановлены грузовые операции. Паромная переправа Ванино — Холмск закрыта до улучшения погоды. Подробности в материале: На морском побережье Хабаровского края введён режим ЧС из-за шторма

04:48 04.12.2019 Занятия в школах были отменены в нескольких районах Сахалинской области из-за ухудшения погодных условий, передает АСТВ со ссылкой на источник в министерстве образования Сахалина. Сообщается, что школьные занятия были отменены у всех классов в поселке Восточном Макаровского района, в Пензенском и Ильинском (Томаринский район) обучение было переведено на дистанционный формат. Также в Шахтёрске были отменены занятия у учеников 1—6-го классов в школе № 1, в Поречье отменили уроки у 1—5-го классов. Также занятия не будут проводиться в начальных школах №1 и №5 Углегорска. Об этом: Школьные занятия отменили в ряде районов Сахалина

07:10 04.12.2019 4 декабря на большей части территории Алтайского края ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с. В дневные часы 0…-5 градусов.

07:17 04.12.2019 В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края из-за резкого ухудшения погоды отменены занятия в начальных классах, перекрыты для движения автотрассы. Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре из-за циклона отменили занятия в школах

07:20 04.12.2019 Снегопад. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:07 04.12.2019 На территории Белгородской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, сообщает региональный главк МЧС. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти ночью 6−11 м/с, днем 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 5−10º мороза, днем 1−6º мороза.

08:50 04.12.2019 В расчистке улиц Томска от снега днём 4 декабря задействовано 60 единиц спецтехники. Об этом сообщили в мэрии города. Так как снега выпало много, коммунальные службы привлекают к работе самосвалы. Увеличено число пескоразбрасывающей и плужно-щеточной техники. Читайте также: Томск борется со снегом: работает спецтехника

09:07 04.12.2019 В связи с тем, что в Забайкалье сохраняется погода с низкими температурами Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю напоминает жителям о правилах пожарной безопасности и правилах поведения на морозе.

09:08 04.12.2019 Утренний туман в Омске 4 декабря. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

09:22 04.12.2019 «Каждую остановку необходимо взять на особый контроль в плане уборки города. При большом снегопаде одновременно не отправишь бригады на все остановочные комплексы. Поэтому необходимо обратить внимание собственников торговых точек, расположенных на автобусных остановках, на необходимость уборки прилегающих территорий», — заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. Читайте подробнее: Новгородским остановкам и тротуарам в снегопад пообещали особый контроль

09:24 04.12.2019 Управляющая компания предложила жителям двух многоквартирных домов в ЗАТО Горный (Забайкальский край) купить новое оборудование в систему отопления, чтобы не ходить в квартирах в обуви и верхней одежде из-за 30-градусных морозов на улице.

09:30 04.12.2019 В среду, 4 декабря, теплый сектор атлантического циклона, в котором оказался Петербург, принесет городу плюсовую температуру, а также мокрый снег с дождем и ветер. Читайте также: В Петербурге обещают погоду с мокрым снегом

09:55 04.12.2019 Ликвидация последствий мощного циклона в Хабаровском крае. khabkrai.ru

10:01 04.12.2019 Борт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Москва — Омск, совершил вынужденную посадку в Тюмени, передаёт агентство «Москва». Читайте подробнее: Самолёт рейса Москва — Омск из-за метели приземлился в Тюмени