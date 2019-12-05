Зима! Снегопады, ЧП, борьба коммунальщиков — трансляция
Сильный снегопад обрушился на Смоленскую область 3 декабря. Снегопад привёл к масштабным пробкам в городе, погодные условия спровоцировали и несколько аварий.
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По данным синоптиков, за прошлые сутки в Петербурге выпало более 12 см снега. Днем 3 декабря его убирали, по данным Смольного, 1100 дворников и 700 единиц техники. Однако горожане в соцсетях жалуются на некачественную уборку.
Читайте также: В Петербурге за сутки выпало более 12 см снега, идет уборка
В Белгородской области 3 декабря начался первый этой зимой сильный снегопад. Плохие погодные условия могли стать причиной аварии под Белгородом — 60-летний водитель рейсового автобуса не справился с управлением, ПАЗ с 15 пассажирами опрокинулся в кювет.
Все новости об этом: Под Белгородом перевернулся автобус с пассажирами — трансляция
На Архангельск обрушился сильный снегопад — за ночь с городских улиц вывезли 431 тонну снега
Стихия не оставила Архангельск и днём: на улицы вышли 45 единиц техники для расчистки проезжей части, на внутриквартальных проездах также работает спецтехника.
Читайте об этом: В Архангельске борьба со снегом переведена на круглосуточный режим
В Крыму со стороны Ялты и Бахчисарая дорога на плато Ай-Петри закрыта для всех транспортных средств кроме полноприводных автомобилей.
Читайте также: В Крыму засыпало снегом дорогу на гору Ай-Петри
Из-за метели сегодня, 3 декабря, не принимали самолёты три аэропорта на севере Хабаровского края — аэропорты Чегдомына, Николаевска-на-Амуре и Чумикана.
Читайте об этом: На севере Хабаровского края из-за метели закрыты три аэропорта
Сильные метели и штормовой ветер обрушились также на Сахалин, Камчатку и морское побережье Хабаровского края.
В Петропавловске-Камчатском из-за метели сократили занятия в школах. Продолжительность уроков сокращена до 30 минут. Также будет меньше уроков, чтобы дети могли засветло добраться домой.
Как сообщает Гидрометцентр России, 3 декабря на востоке Пермского края сильные сложные отложения. 4 декабря в Саратовской области сильный снег, метель, снежные заносы, ветер до 17 м/с.
В Брянской области для оперативной очистки дорог от снега сформировано 77 патрульных отрядов. Они будут дежурить круглосуточно. В первую очередь обещают расчищать автодороги с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников.
Подробности: На дорогах Брянской области будут круглосуточно дежурить патрули
В Москве утром 4 декабря также ожидается снегопад.
Подробности: На Москву надвигается новый снегопад
Вместе с первым снегом зимы в Воронеж пришли 9-балльные пробки. 3 декабря парализованными оказались практически все основные улицы города, сообщают «Вести. Воронеж»
Более 200 человек и свыше 150 единиц снегоуборочной техники спасают Мурманск от снегопада.
Читайте подробнее: 150 снегоуборочных машин работают на улицах Мурманска
Вопреки наступившей зиме поселок в Вачском районе Нижегородской области оказался отрезанным от «большой земли» из-за аномального паводка. В затон имени Михеева направлено судно на воздушной подушке с медикаментами и продовольствием. В поселке проживают около 70 человек.
Читайте также: Поселок в Нижегородской области отрезан от дороги из-за аномального паводка
На северо-западе России снег пошёл с началом календарной зимы. Петербург замело снегом именно 1 декабря. Но с первым рабочим днём снег не закончился: 2 декабря в городе выпало 3 см снега, 3 декабря осадки прекратились, но 4 декабря ночью опять пройдёт снег, сообщает Гидрометцентр России.
На Дальнем Востоке синоптики прогнозируют «жестокие снегопады и сильные ветры». Снежная погода сохранится на юге Камчатского края, здесь 4 декабря снова будет метель, на побережье ветер достигнет 33 м/с.
На востоке Хабаровского края под воздействием того же циклона — сильный снег, метель и ветер 20−25 м/с, 4 декабря ветер еще сильнее, до 28 м/с.
На Курильских островах 4 декабря ожидаются снег, метель, ветер до 30 м/с, 5 декабря — снег и ветер 20−25 м/с.
На Сахалине — сильная метель и ветер 25−30 м/с (4 декабря — до 35 м/с), 5 декабря — снег, метель, ветер 20−25 м/с.
5 декабря в Приморском крае снег, сильный ветер 17−22 м/с.
В мэрию Якутска поступает много жалоб от жителей частного сектора, где дома с автономным газовым отоплением остаются без тепла на 4−5 часов в день по несколько раз в неделю.
Чиновники обратились в прокуратуру.
«Мы направили письмо в ПАО «Якутскэнерго» и прокуратуру Якутска о том, что действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан», — пояснили в мэрии.
Читайте также: Энергетики Якутии оставляют жителей в морозы без электроснабжения
В городе Фокино в Приморье в результате аварии на теплотрассе без воды остались 11 многоквартирных домов. Ведутся восстановительные работы.
Читайте подробнее: В городе Приморья без водоснабжения остались более десяти пятиэтажек
С начала отопительного сезона в Приморье произошло 479 коммунальных аварий на объектах тепло-, водо-, и электроснабжения. В 121 случае продолжительность отсутствия подачи ресурсов превышала четыре часа.
Об этом: Около 500 аварий произошло в Приморье с начала отопительного сезона
На морском побережье Хабаровского края введен режим ЧС из-за ураганного ветра. Скорость ветра превышает 30 м/сек. В портах остановлены грузовые операции. Паромная переправа Ванино — Холмск закрыта до улучшения погоды.
Подробности в материале: На морском побережье Хабаровского края введён режим ЧС из-за шторма
Занятия в школах были отменены в нескольких районах Сахалинской области из-за ухудшения погодных условий, передает АСТВ со ссылкой на источник в министерстве образования Сахалина.
Сообщается, что школьные занятия были отменены у всех классов в поселке Восточном Макаровского района, в Пензенском и Ильинском (Томаринский район) обучение было переведено на дистанционный формат. Также в Шахтёрске были отменены занятия у учеников 1—6-го классов в школе № 1, в Поречье отменили уроки у 1—5-го классов. Также занятия не будут проводиться в начальных школах №1 и №5 Углегорска.
4 декабря на большей части территории Алтайского края ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с. В дневные часы 0…-5 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края из-за резкого ухудшения погоды отменены занятия в начальных классах, перекрыты для движения автотрассы.
Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре из-за циклона отменили занятия в школах
На территории Белгородской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, сообщает региональный главк МЧС.
По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти ночью 6−11 м/с, днем 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 5−10º мороза, днем 1−6º мороза.
В расчистке улиц Томска от снега днём 4 декабря задействовано 60 единиц спецтехники. Об этом сообщили в мэрии города.
Так как снега выпало много, коммунальные службы привлекают к работе самосвалы. Увеличено число пескоразбрасывающей и плужно-щеточной техники.
Читайте также: Томск борется со снегом: работает спецтехника
В связи с тем, что в Забайкалье сохраняется погода с низкими температурами Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю напоминает жителям о правилах пожарной безопасности и правилах поведения на морозе.
«Каждую остановку необходимо взять на особый контроль в плане уборки города. При большом снегопаде одновременно не отправишь бригады на все остановочные комплексы. Поэтому необходимо обратить внимание собственников торговых точек, расположенных на автобусных остановках, на необходимость уборки прилегающих территорий», — заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.
Читайте подробнее: Новгородским остановкам и тротуарам в снегопад пообещали особый контроль
Управляющая компания предложила жителям двух многоквартирных домов в ЗАТО Горный (Забайкальский край) купить новое оборудование в систему отопления, чтобы не ходить в квартирах в обуви и верхней одежде из-за 30-градусных морозов на улице.
В среду, 4 декабря, теплый сектор атлантического циклона, в котором оказался Петербург, принесет городу плюсовую температуру, а также мокрый снег с дождем и ветер.
Читайте также: В Петербурге обещают погоду с мокрым снегом
Борт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Москва — Омск, совершил вынужденную посадку в Тюмени, передаёт агентство «Москва».
Читайте подробнее: Самолёт рейса Москва — Омск из-за метели приземлился в Тюмени
Десятки большегрузов сахалинского направления, прибывшие по трассе Лидога — Ванино, заполонили подход к портовой зоне.
Об этом: На переправе Ванино-Холмск в Хабаровском крае стоит автомобильная «пробка»
Об ухудшении погодных условий предупредило МВД по Республике Калмыкия водителей 4 декабря, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Об этом: Полиция Калмыкии предупредила о гололедице и тумане
Во Владивостоке уже неделю без отопления остаётся 18 домов на проспекте Красного Знамени. Все дома имеют от 9 до 13 этажей, ремонтники ежедневно обещают закончить работы по устранению аварии, последнее обещание датировано вечером 4 декабря.
Читайте также: Во Владивостоке неделю замерзает целый район
В Омске продолжаются работы по устранению последствий снегопада. Как сообщили 4 декабря в мэрии, за прошедшие сутки вывезено порядка 2 тысяч кубометров снега с проезжей части городских автомагистралей, остановок и скверов. Израсходовано 969,5 тонны песко-соляной смеси и 9,2 тонны биохимического реагента. Также проводится механизированное прометание проезжей части. Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме.
В минувшие сутки на дороги города было выведено более 410 единиц техники.
Читайте подробнее: Последствия мощного снегопада устраняют в Омске
Наступившая в России зима будет носить непостоянный и переменчивый характер с частой сменой теплой и холодной погоды. Об этом 4 ноября рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Об этом: Глава Гидрометцентра предрёк России переменчивую зиму
В Саратове расчистка улиц от снега ведется в круглосуточном режиме. Ночью на улицах города работали 200 единиц снегоуборочной техники, сейчас работы продолжают 203 спецмашины.
Читайте также: Последствия снегопада устраняют в Саратове
За минувшие сутки в районах Томска на ручной уборке было задействовано более 250 человек, сообщили в мэрии. От снега и наледи очищали тротуары, лестницы, остановки, приводили в порядок придомовые территории.
Сегодня, 4 декабря, на уборке дорог от снега в Барнауле (Алтайский край) задействованы 63 единицы техники, в том числе два пескоразбрасывателя, 13 коммунальных машин, три трактора со щетками и 14 тракторов с ковшами (КУН), четыре бульдозера. Пять фронтальных погрузчиков, один снегопогрузчик и 20 самосвалов работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы. 97 дворников и 36 грузчиков вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.
Необычно тёплая погода и осадки ожидаются в Москве в выходные дни 7 и 8 декабря. Об этом сообщила 4 декабря главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Средняя температура воздуха будет заметно превышать климатическую норму — на 5−6 градусов — из-за влияния теплой части атлантического циклона. Атмосферное давление будет довольно низким, вместе с оттепелью ожидаются небольшой снег и дождь.
Читайте подробнее: Синоптики пообещали москвичам «мокрые» выходные
В посёлке Рудногорск Иркутской области идут ремонтные работы на давшей течь теплосети. Первый «технический инцидент» произошёл здесь рано утром 2 декабря — была обнаружена течь задвижки диаметром 250 мм на подкачивающей станции.
Прорыв устранили, однако в ночь на 3 декабря была зарегистрирована утечка в объёме 40 кубометров в час. В результате параметры теплоносителя при подаче в дома и социальные объекты снижены.
Читайте также: На фоне холодов в иркутском посёлке произошёл порыв в теплосети
В Печенгском районе Мурманской области из-за метели могут закрыть дороги. По сообщениям синоптиков, в ночь с 4 на 5 декабря и днем 5 декабря в районе ожидается сильный снег и метель.
Подробности в материале: В Мурманской области из-за метели могут закрыть дороги
В Башкирии ожидается сильный ветер, метель, ухудшение видимости. На дорогах гололедица, возможно образование снежных заносов и накатов. В связи с этим сотрудники ГИБДД Башкирии просят водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов.
Двухдневный снегопад парализовал деятельность мурманского регионального оператора по вывозу мусора — движение спецмашин затруднено из-за заснеженных дорог.
Подробности в материале: Снег мешает вывезти мусор из мурманских дворов
Фото предоставлено автором изданию «Красный Север»
В соцсетях обсуждают жителя Лабытнанги, который устал ждать помощи от коммунальщиков и решил переоборудовать свой автомобиль для расчистки снега. По словам владельца чудо-машины Романа Молчанова, он использует автомобиль только в непосредственной близости от дома, а вот выезжать на дорогу опасается — сотрудники ГИБДД могут выписать штраф за самовольное переоборудование машины.
4 декабря местами по Новгородской области ожидается налипание мокрого снега и гололёд. Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности, быть бдительными и аккуратными.
В Сочи в ночь на 5 декабря ожидается понижение температуры до двух градусов мороза, а в пригородной зоне похолодает до — 9 °C.
Об этом: В Сочи придут минусовые температуры
Борис Кустодиев. «Ёлочный торг» (фрагмент). 1918 г.
Москва стоит в девятибалльных пробках. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки». Как отмечается, высокий уровень заторов может сохраниться до 19:00, после чего пойти на спад. В эти минуты в отдельных районах столицы продолжает идти снег.
Непогодой начали пользоваться и вандалы. В Санкт-Петербурге на Марсовом поле неизвестные забросали снегом Вечный огонь. Вместе с тем, как сообщили ТАСС в «ПетербургГазе», горение было восстановлено.
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Комментарий в Facebook ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца касательно погоды в Москве.
Уфа. Республика Башкортостан.
«Зимняя сказка» на юге России. Фото: meteoinfo.ru
В Мурманске может выпасть 10 мм снега, что составляет почти треть месячной нормы для города.
Колонна из более чем 50 автомобилей выстроилась в ожидании открытия движения по дороге Красногорск — Углегорск в Сахалинской области, передает АСТВ.
Сообщается, что автомобильная колонна из преимущественно грузовиков растянулась на 1,5 километра. На месте для водителей и их пассажиров оборудованы пункты мобильного обогрева, а также организована раздача чая. Отмечается, что погодные условия в районе улучшились, в связи с чем автомобилисты ожидают официального решения об открытии участка дороги для проезда.
Подробности в материале: Более 50 автомобилей ждут открытия дороги на Сахалине
По информации синоптиков, в Якутии, в Оленекском районе — 44 °C, в Верхоянском районе — 47 °C, Булунском, Оймяконском и Жиганском районах — 48 °C, в Батагае и Нере — 49 °C.
Читайте подробнее: Из-за сильных морозов в Якутии отменяют занятия в школах
В Бурятии приостановлена деятельность ещё одного детского сада из-за холода в помещениях. На этот раз закрыто учреждение в селе Кырен Тункинского района.
«Летом этого года в четвёрке был проведен капитальный ремонт на сумму более 7,5 миллиона рублей, к сожалению, нужного эффекта от ремонта нет! Мы устали от того, что сад третий год закрывают то из-за ремонта, то из-за отсутствия тепла», — пишут родители детей в соцсетях.
Читайте также: Отремонтированный за 7,5 млн рублей детсад в Бурятии закрыли из-за холода
Температура воздуха в Москве 5 декабря поднимется до +4 °С. Об этом 5 декабря сообщает Гидрометцентр России.
Подробности в материале: В Москве 5 декабря температура воздух поднимется до +4 °С — Гидрометцентр
В Приморье ожидается потепление на выходных, в отдельных районах температура воздуха будет плюсовой, однако на следующей рабочей неделе зима возьмёт своё: край накроет снег, в южных районах — дождь со снегом.
Читайте подробнее: Потепление придёт в Приморье на выходных, а потом сразу выпадет снег