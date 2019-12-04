Сочи, Краснодарский край, , 16:15 — REGNUM До девяти градусов мороза похолодает в ночные часы в пригородах Сочи в ночь на 5 декабря, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

В ночь на четверг на территории Сочи ожидается понижение температуры до двух градусов мороза, днём 5 декабря воздух прогреется до десяти градусов тепла. В пригородной зоне температура опустится ещё ниже, до минус девяти градусов, днём ожидается не более пяти градусов тепла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на Кубань пришли сильные снегопады, в ряде районов было нарушено энергоснабжение. В горах Сочи — лавиноопасно.