Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Теплый сектор атлантического циклона, в котором оказался Петербург в среду, 4 декабря, принесет городу на Неве плюсовую температуру, а также мокрый снег с дождем и ветер. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наступившим днем воздух прогреется в Санкт-Петербурге до +2…+4 градусов, в Ленинградской области температурная разница будет чуть больше 0…+5.

В течение дня погода будет облачной, временами дождливой, в начале дня ожидается мокрый снег. Также будет дуть юго-западный, западный ветер с порывами 6−11 м/с.

«Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

В настоящее время в Петербурге +0,8 градуса, дует юго-западный ветер со скоростью 4−6 м/с, влажность 88%.