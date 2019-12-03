Архангельск, , 18:50 — REGNUM На Архангельск обрушился сильный снегопад — за минувшую ночь коммунальные службы вывезли с городских улиц 431 тонну снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Стихия не оставила город и днем, на улицы вышли 45 единиц техники для расчистки проезжей части, на внутриквартальных проездах также работает спецтехника.

Непрерывный снегопад ожидается вплоть до 6.00 завтрашнего дня, поэтому подрядчики расслабляться не собираются — в ближайшую ночь на улицы выйдут 60−65 единиц техники. Также на улицах Архангельска будут трудиться 20 дорожных рабочих.

Пока движение в городе затруднено и администрация города просит горожан пользоваться общественным, а не личным транспортом.