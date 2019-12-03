Москва, , 17:33 — REGNUM В Москве 4 декабря продолжится выпадение снега. Об этом в комментарии РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, снег начнёт идти в столице утром 4 декабря. Вместе с тем, отмечает специалист, сильным его назвать нельзя: к уже имеющемуся снежному покрову будет добавлено 1−2 см снега. Помимо снега, в столице будет наблюдаться небольшой ветер.

Леус также подчеркнул, что гололёда на улицах Москвы не ожидается, однако из-за снежных осадков на дорогах всё равно будет скользко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис «Яндекс.Пробки» анонсировал появление девятибалльных заторов в Москве вечером 3 декабря из-за выпавшего ранее снега.

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