Санкт-Петербург, 27 ноября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. В рамках своей рабочей поездки в Петербург президент России Владимир Путин 27 ноября посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи».

Елена Молчанова ИА REGNUM Боевой ледокол «Иван Папанин»

Глава государства осмотрит только что переданную ВМФ России дизельную подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда — патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и дизельный ледокол «Виктор Черномырдин».

Кроме того, президент примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов», сообщила пресс-служба Кремля.

Патрульный ледокол «Николай Зубов» проекта 23 550 станет вторым (первым серийным) кораблем такого класса, который будет построен в Петербурге. Головным кораблем этого проекта стал «Иван Папанин», спущенный на воду 25 октября 2019 года.

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Этот универсальный корабль, который строили с апреля 2017 года, объединяет качества буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра. Как предполагается, ледокол будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Также на борту ледокола будут базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор».

Корабли проекта 23 550 не имеют аналогов в мире. Они предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов, а также для нанесения ударов по морским, береговым и воздушным целям противника.

Водоизмещение корабля проекта 23 550 составляет 8500 тонн, длина — около 110 метров, ширина — порядка 20 метров, осадка — около 6 метров, скорость — 16 узлов, экипаж может составлять от 60 до 110 человек, автономность плавания — 60 суток, предусмотрен неограниченный район плавания.

Передача ВМФ России головного патрульного ледокола «Иван Папанин» намечена на 2023 год — до этого корабль будет проходить всесторонние испытания в открытой воде и в ледовой обстановке.

Добавим, что в программе поездки Владимира Путина в Петербург — открытие трассы М-11, встречи главы с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, а также церемония открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

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