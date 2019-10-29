Москва, 30 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Поправки, направленные на возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, подготовили депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом сообщил один из авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

На случай, если изменения не будут поддержаны, подготовлена альтернативная поправка, предусматривающая возвращение индексации пенсий хотя бы работающим пенсионерам-инвалидам, рассказал парламентарий.

Поправки предлагаются ко второму чтению законопроекта из «бюджетного пакета», касающегося продления моратория на направление страховых взносов на выплату накопительной части пенсии.

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«Неиндексация пенсии гражданам, продолжающим работать и после выхода на пенсию, является явно дестимулирующим фактором. К тому же в ряде случаев это порождает у пенсионеров желание уволиться заранее, до индексации, с последующим трудоустройством на свое же рабочее место», — отметил Нилов.

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Депутат предостерег от подмены поднятий.

«Не нужно подменять понятия, утверждая, что при наличии дополнительного заработка индексация не нужна. В данном случае индексация в условиях инфляции позволяет сохранять покупательную способность гражданина в рамках той суммы, которая ему назначена в качестве пенсии», — пояснил он.

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Глава комитета также указал на то, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета Пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в Пенсионный фонд.

Вместе с тем, по словам главы ПФР Антона Дроздова, чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, необходимо на 2020 год 368 млрд рублей, «это большие деньги, и таких денег сейчас нет».