Москва, , 17:34 — REGNUM В правительстве прогнозируют снижение числа пенсионеров в России, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Если на начало 2019 года, по данным правительства в России выплаты получают 43,871 млн пенсионеров, то на начало 2020 года пенсионеров будет 43,868 млн, а на начало 2021 года — уже 43,451 млн пенсионеров, что меньше на 317 тыс. человек, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту о бюджете Пенсионного фонда России.

Также, по данным правительства, возрастет прожиточный минимум пенсионера (ПМП). Так, в 2018 году ПМП составлял 8483 рубля, то в 2019 составит 9078 рублей, в 2020 — 9311 рублей, а в 2021 — 9595 рублей и в 2020 году — 9908 рублей.

Средний размер пенсии, по данным правительства, в 2018 году составил 13 384 рубля, запланировано в 2019 году — 14 208 рублей, на конец 2020 года вырастет до 14 947 рублей. Таким образом, показатель вырастет на 739 рублей, отмечают в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о дефицитном бюджете Пенсионного фонда РФ внесен в Госдуму